- CHIȘINAU, 31 decembrie - Sputnik. 14 de cupluri au sarbatorit la Comrat nunta de aur, in cadrul unei ceremonii oficiale. Astfel de evenimente se desfașoara in capitala Gagauziei pentru al treilea an consecutiv. Primaria municipiului Comrat le-a decernat celor 14 cupluri diplome, cadouri și…

- CHIȘINAU, 23 dec – Sputnik. Un Cod Galben de vant puternic a fost instituit in Republica Moldova pentru ziua de luni, 23 decembrie. Intre orele 10:00 și 20:00, viteza vantului se va intensifica semnificativ, pana la 15-20 de metri pe secunda, avertizeaza Serviciul Hidrometeorologic de Stat.…

- CHIȘINAU, 14 dec – Sputnik. La Chișinau va fi creat un grup de lucru pentru soluționarea problemelor ce țin de tratamentul și diagnosticul bolilor rare in Republica Moldova. © Sputnik / Miroslav Rotari De ce farmaciile din Moldova prefera medicamentele de import și au prețuri atat de mari Decizia…

- CHIȘINAU, 4 dec - Sputnik. Toata averea lui Vlad Filat a fost confiscata, iar acum fostul premier este nevoita sa o ia de la zero. Deocamdata Vlad Filat nu știe cu ce se va ocupa, insa a exclus posibilitatea de a reveni pe scena politica. Mai in gluma mai in serios, acesta ar fi dispus sa-și inceapa…

- CHIȘINAU, 2 dec – Sputnik. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, s-a intalnit astazi cu ambasadorul Turciei in Republica Moldova, Gurol Sokmensuer. Intr-o postare pe pagina oficiala de Facebook, Dodon spune ca „Turcia este un partener important cu care dezvoltam raporturi de colaborare…

- CHIȘINAU, 20 nov – Sputnik. Premierul Republicii Moldova, Ion Chicu, a revenit din vizita de lucru, de o zi, efctuata in Federația Rusa. Chicu a aterizat cu puțin timp in urma, pe Aeroportul Internațional Chișinau, unde a invitat jurnaliștii la o conferința de presa. Va crește sau nu prețul…

- Candidatul PSRM la postul de primar al Capitalei, Ion Ceban, și-a exercitat dreptul la vot in cadrul alegerilor generale locale. El le-a spus jurnaliștilor ca ar vrea ca toți cetațenii sa se poata bucura de orașul nostru. „Am votat pentru ca orașul Chișinau sa se dezvolte și sa devina un oraș…

- CHIȘINAU, 15 oct - Sputnik. In data de 20 octombrie, pe langa primari și consilieri, cetațenii din patru circumscripții vor mai trebui sa aleaga și deputați in Parlamentul Republicii Moldova. Este vorba de alegeri parlamentare noi, in patru circumscripții, unde mandatele de deputat au devenit vacante…