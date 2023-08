Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Gorj s-au autosesizat si au deschis un dosar penal pentru neglijenta in serviciu in cazul de la Spitalul Judetean de Urgenta Targu Jiu, unde o femeie gravida in noua luni a fost operata de hernie.

- Polițiștii gorjeni au deschis, joi, un dosar penal pentru neglijența in serviciu, dupa ce o femeie de 35 de ani din Tismana, aflata in luna a 9-a de sarcina, a fost operata de hernie intestinala la Spitalul Județean de Urgența Targu Jiu, informeaza Pandurul.„La data de 23 august a.c., politistii din…

- Politistii din Gorj s-au autosesizat si au deschis un dosar penal care vizeaza infractiunea de neglijenta in serviciu, in urma operatiei realizate la Spitalul Judetean de Urgenta Targu Jiu, unde o femeie gravida in noua luni a fost operata de hernie, informeaza news.ro.”Avand in vedere informatiile…

- O femeie gravida a fost operata greșit de medicii din cadrul Spitalului Județean Targu Jiu, care au confundat sarcina cu o hernie abdominala.Femeia in varsta de 35 de ani, din Tismana, gravida in 9 luni, a ajuns marți la Spitalul Județean de Urgența Targu Jiu cu dureri, iar aici a fost diagnosticata…

- Femeia in varsta de 35 de ani din localitatea Tismana a ajuns la Spitalul Județean de Urgența Targu-Jiu, acuzand dureri abdominale, iar medicul i-a pus diagnosticul de hernie intestinala, relateaza Antena 3 și Gazeta de Sud.Femeia a fost dusa imediat in sala de operație, fara ca medicii sa știe ca este…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Bacau au finalizat cercetarile intr un dosar penal privind savarsirea infractiunilor de inselaciune si fals in inscrisuri sub semnatura privata. Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Bacau…

- Ieri, 13 iunie a.c., politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Tulcea au depistat, un tanar, in varsta de 32 de ani, care ar fi oferit spre vanzare, fara autorizatie, un detector de metale, pe raza localitatii Mihail Kogalniceanu.In urma celor constatate,…