Sârbii au finalizat operațiunile de reabilitare a canalului Bega Circulația cu vaporașe pe Canalul Bega poate acum reporni, Serbia anuntand finalizarea lucrarilor de reabilitare a acestuia. Urmeaza deschiderea unui nou punct de frontiera. Sunt 66 de ani de cand nu s-a mai navigat pe intreaga lungime de 115 kilometri circulabili ai canalului Bega. Acum, toate premisele sunt indeplinite, partea sarba a anunțat, la randul ... The post Sarbii au finalizat operațiunile de reabilitare a canalului Bega appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

