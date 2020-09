Stiri pe aceeasi tema

- Starr County Memorial Hospital din Starr County, un district din Texas, nu mai face fața cazurilor de COVID-19 și nici nu le poate redirecționa catre spitale din statele vecine, care se confrunta, la randul lor, cu un val de pacienți. In aceasta situație, conducerea a fost forțata sa ia o decizie teribila,…

- Cel mai longeviv festival folcloric din județ, Rapsodia Trișcașilor, nu vrea sa ”plece genunchiul” in fața COVID-ului. Primarul comunei Leșu a promis ca ediția cu numarul 52 va avea loc. AFLA detalii: A luat ființa in 1968, cand comuna Leșu organiza, pentru prima data, Rapsodia Trișcașilor. Astfel,…

- Rezultate au fost publicate in New England Journal of Medicine si au aratat faptul ca vaccinul mRNA-1237 a reusit sa declanseze un raspuns imun cu efecte secundare usoare, oboseala, frisoane, dureri de cap, dureri musculare, dureri la locul injectiei. Citeste si: STUDIU Imunitatea dobandita…

- "In sprijinul cetatenilor care doresc sa calatoreasca in Grecia si care, incepand cu 15 iulie, trebuie sa prezinte un test molecular negativ pentru infectia cu COVID-19 efectuat cu maximum 72 de ore inainte de momentul intrarii pe teritoriul Republicii Elene, Ministerul Sanatatii a facut publica…

- Sute de politisti, jandarmi si alte organe de control din Oltenia au verificat centrele comerciale , pietele, targurile, terasele si alte locuri aglomerate. razie 1 de 4 Scopul actiunii a fost de prevenire si limitare a infectarii cu Coronavirus. In Dolj au fost verificate peste 240 de societați comerciale,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat sambata ca intrerupe testele clinice cu hidroxiclorochina impreuna cu combinatia Lopinavir-Ritonavir pentru pacientii COVID-19 spitalizati, dupa ce acestea nu au indicat pana in prezent o reducere a mortalitatii in cazul bolnavilor infectati cu noul…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, ca intentioneaza sa amplaseze o placa comemorativa pentru toti cei care au decedat in urma infectarii cu noul coronavirus. Edilul a precizat ca proiectarea placii comemorative ar putea sa inceapa in acest an,…

- Ediția de anul acesta a competiției Swimathon s-a mutat in mediul virtual și s-a transformat in #SwimAtHome, urmand sa aiba startul in weekend. Pandemia de Covid-19 a incurcat și planurile organizatorilor celui mai mare eveniment de strangere de fonduri prin inot, care au fost nevoiți sa modifice…