La inceputul Adventului – Postul Craciunului, in bisericile catolice este tradiția ”Coroanei de Advent”, luminata de patru lumanari, trei de culoare mov și una roz, care se aprind pe rand in fiecare sambata seara. Tradiția Coroanei de Adventnu nu este foarte veche. Se pare ca ea a aparut printre luteranii germani in secolul al XVI-lea și a fost introdusa chiar mai tarziu, in 1839, de catre pastorul protestant Johann Hinrich Wichern, care s-a numarat printre fondatorii așa numitei „Home Mission” (Misiune la domiciliu), o mișcare de pionierat in Germania care se ocupa de pastorația in mediul urban”,…