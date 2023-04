Luiza Radulescu Pintilie Mai bine de 1300 de prahoveni s-au prezentat, incepand din Joia Mare pana in cea de-a treia zi de Pasti – Martea Alba din „Saptamana Luminata”-, la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean din Ploiesti, ieri dimineata tendinta continuand sa fie de evidenta crestere, iar sectiile celei mai mari unitati medicale din judet deja pline. Astfel, chiar inainte de marea sarbatoare au fost inregistrate 597 de prezentari (187 in ziua de joi – 13 aprilie, alte 199 in Vinerea Mare si 211 sambata – 15 aprilie), 124 de bolnavi ramanand internati, fiind vorba in general despre…