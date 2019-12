Sărbători tensionate în Franța - Decizia luată de sindicate Greva impotriva reformei sistemului de pensii nu a luat pauza de Craciun in Franta, intrand deja in a patra saptamana, relateaza AFP potrivit AGERPRES Miercuri, 25 decembrie, in a 21-a zi de greva in transporturi, trenurile si metroul din Paris au functionat la turatie minima sau chiar deloc.



Joi, circulatia va ramane "foarte perturbata" in capitala franceza, cu un tren de mare viteza (TGV) din doua si cinci linii de metrou din 16 inchise.



Guvernul de la Paris, sustinut de Comisia Europeana, care considera ''necesara'' aceasta reforma a sistemului de pensii, incearca… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Soferii francezi erau blocati luni dimineata in ambuteiaje pe distante de peste 600 km in regiunea pariziana, in cea de-a 12-a zi de greve impotriva proiectului de reforma a sistemului de pensii, relateaza dpa. Sindicatele ii cer guvernului presedintelui Emmanuel Macron sa reanalizeze sau…

- Sindicatele din Franta resping reforma pensiilor prezentata, ieri, de premierul Edouard Philippe și sunt hotarate sa continue greva. Guvernul de la Paris susține ca masura nu se va aplica decat persoanelor nascute in 1975 si dupa, o concesie facuta sindicatelor. Nici guvernantii, nici sindicalistii…

- Guvernul de la Paris discuta reforma pensiilor. Decizia cabinetului Edouard Philippe in aceasta chestiune se ia in plina greva generala organizata de cateva zile de sindicatele din Hexagon. Executivul francez va discuta reforma sistemului de pensii și a anunțat ca nu intenționeaza sa faca un pas inapoi,…

- Transporturile publice sunt aproape inexistente, inclusiv in capitala Paris. Nemulțumite de reforma sistemului de pensii, sindicatele au programate, astazi, noi marșuri de protest. Guvernul lui...

- Transporturile publice franceze erau în continuare blocate în mare parte luni, pentru a cincia zi consecutiv, în condițiile în care greva împotriva reformei pensiilor nu slabește în intensitate: o veritabila proba de foc pentru guvernul de la Paris, scrie AFP.Haos…

- Sindicatele din Franța au facut vineri apel la organizarea, pe 10 decembrie, a unor noi proteste și greve fața de reforma sistemului de pensii, propusa de Guvern, a informat Catherine Perret, reprezentantul uniunii sindicale Confederation Generale du Travail (CGT), informeaza Reuters, potrivit Mediafax.„Guvernul…

- In Franta are loc o greva nationala impotriva modificarilor propuse pentru sistemul de pensii, care ar face ca milioane de persoane sa se penzioneze mai tarziu sau sa fie platiti mai putin. Angajatilor din transport si profesorilor li se vor alatura avocatii, personalul din spitale si aeroporturi, intr-o…

- Franta se pregateste joi pentru o greva de amploare, in special in sectorul transporturilor, obiectivul protestatarilor fiind acela de a-l forta pe presedintele Emmanuel Macron sa renunte la proiectul sau de reforma a sistemului de pensii, transmite AFP. Miscarea de protest, care ar urma sa dureze mai…