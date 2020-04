Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul Awake s-a anulat din cauza pandemiei de coronavirus, festivalul Diskoteka a fost amanat cinci luni din același motiv, acum vine randul organizatorilor Festivalului de Teatru din Sibiu sa anunțe ce masuri iau in contextul crizei de COVID.Festivalul de Teatru din Sibiu se anuleaza și nu prea.…

- In aceasta saptamana de „Intalniri la voi acasa” oferite de teatrul național timișorean, miercuri, 8 aprilie, de la ora 20.00, este programat spectacolul „Vorbește cu mine”, confesiunea a cinci actori eliberați de constrangerile personajului, care cu umor și delicatețe, vorbesc despre teatru, viața,…

- Spectacolele online oferite de Primaria Capitalei, prin intermediul teatrelor din subordine, au avut un real succes. In jur de patru milioane de oameni, atat din țara cat și din intreaga lume (Europa, Statele...

- In cadrul seriei „Intalnire la voi acasa”, teatrul național timișorean difuzeaza in aceasta seara, de la ora 20.00, pe canalul YouTube al instituției, spectacolul „Nopți albe”, o adaptare dupa nuvela lui Dostoievski, a carui prima reprezentație a avut loc in 30 iunie 2014. Piesa este regizata de Stefano…

- Ziua Mondiala a Teatrelor - 27 martie - este marcata in acest an, la Bucuresti, cu teatrele inchise pentru public, in contextul pandemiei de coronavirus. Chiar si asa, iubitorii de teatru se vor putea delecta, vineri seara, cu spectacole diverse, prezentate de teatrele bucurestene in transmisiuni…

- Spectacolele Teatrului National din Timisoara vor fi disponibile, incepand de miercuri, pe site-ul tntimisoara.com, dar si pe canalul YouTube si pe conturile de Facebook, Instagram si Twittter ale institutiei, potrivit news.ro.Potrivit unui comunicat toate spectacolele vor fi disponibile pe…

- Tocmai pentru ca acum, poate mai mult decat oricand, avem nevoie de farmecul si de frumusetea povestilor, instituțiile teatral-concertistice, muzeele și bibliotecile din subordinea Ministerului Educației, Culturii și Cercetarii pun la dispoziția publicului-spectator, vizitatorilor o serie de concerte,…

- Tandarica, Opera Comica si Ion Creanga transmit live sau inregistrat pe internet spctacole pentru copii. Reprezentantii teatrelor spun ca decizia de a functiona online e cea mai buna varianta de preventie...