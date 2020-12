Sărbători în pandemie: Foarte puțini români vin acasă anul acesta Tradiționalele sarbatori de iarna sunt perioada in care cei mai mulți romani vin acasa indiferent de unde sunt. Din pacate, pandemia ii ține pe cei mai mulți departe anul acesta, fapt vizibil in numarul de rezervari facute la zborurile din aceasta perioada. Anul acesta zborurile catre Romania au scazut dramatic. Conform ultimelor date inregistrate de Vola.ro, in decembrie numarul zborurilor din statele europene unde se afla o parte semnificativa din diaspora romaneasca a scazut cu pana la 72%. Astfel, Italia a inregistrat cea mai mare scadere a numarului de zboruri inspre Romania, urmata de Germania… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Puțini romani care studiaza sau muncesc in afara țarii vor veni anul acesta acasa de sarbatori, din cauza restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus, este concluzia Vola.ro. Numarul zborurilor din Italia, Spania și Germania, state europene unde locuieste o parte semnificativa din diaspora romaneasca,…

- ”Sarbatorile de iarna au fost intotdeauna o ocazie asteptata de romanii care studiaza sau muncesc in afara tarii sa vina acasa, insa anul acesta zborurile catre Romania au scazut dramatic. Conform ultimelor date inregistrate de Vola.ro, in luna decembrie a acestui an numarul zborurilor din statele europene…

- Numarul total al romanilor din strainatate confirmat de infecția cu noul coronavirus este de 6.863, cu unul mai mult decat in ultimul raport, in timp ce numarul deceselor este de 126, informeaza marți Grupul de comunicare strategica (GCS), potrivit AGERPRES.De la inceputul epidemiei pana in prezent,…

- In urma cu o suta de ani, in timpul pandemiei de gripa spaniola, ziarelor le era interzis sa anunte numarul mortilor. Corriere della sera, care se incapatana sa prezinte statistici zilnice despre situatia pandemiei, a fost santionat si i s-a interzis sa mai prezinte date care, evident, erau asteptate,…

- In luna septembrie 2020, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +3.1% fata de septembrie 2019, atingandu-se un nivel de 933.987 unitati, fiind prima luna din 2020 in care a fost inregistrata o crestere a inmatricularilor de autoturisme noi. In perioada ianuarie-septembrie…

- In perioada martie-mai, aproximativ 95% dintre calatoriile cu avionul au fost anulate, iar 82% dintre turiștii din intreaga lume și-au schimbat planurile de calatorie. La nivelul ultimelor șase luni, jumatate dintre zborurile interne au fost anulate. Specialiștii Vola.ro, cea mai mare agenție de turism…

- Uniunea Europeana a importat trei milioane de tone de cafea in 2019, cu 14% mai mult decat in urma cu zece ani, iar valoarea totala a importurilor a fost de 7,5 miliarde euro, arata datele publicate joi de Eurostat, cu ocazia Zilei Internationale a Cafelei. Anul trecut, cea mai mare cantitate…

- In luna iulie 2020, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au scazut cu 5.7% fata de iulie 2019, atingandu-se un nivel de 1.072.968 unitati. In luna August 2020, inmatricularile de vehicule noi in UE au inregistrat o scadere de 18.9% comparativ cu august 2019, respectiv un volum de…