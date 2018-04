Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 6 aprilie 2018, Vinerea Mare a Sfintelor Pasti, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a oficiat slujba Prohodului Domnului la Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” din Baia Mare, impreuna cu soborul, in mijlocul Catedralei fiind pus Sfantul Epitaf. Din sobor au…

- Joi, 5 aprilie 2018, de la ora 17,00, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a oficiat, la Catedrala Episcopala “Sfanta Treime” din Baia Mare, slujba Deniei celor 12 Evanghelii, inconjurat de un sobor alcatuit din preoti si diaconi. Din sobor au facut parte Arhim. Dr.…

- Marti, 20 martie 2018, de la ora 9,30, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a prezidat sedinta trimestriala cu protopopii din Episcopia Maramuresului si Satmarului, la care a participat Permanenta Eparhiala, inspectorii eparhili si conducerile scolilor teologice din Eparhie,…

- Duminica, 25 februarie 2018, Duminica Ortodoxiei, cu incepere de la ora 9,30, Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, a oficiat Sfanta Liturghie a Sfantului Vasile cel Mare in Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” din Baia Mare, in fruntea unui sobor de preoți și diaconi.…

- Miercuri, 21 februarie 2018, a treia zi din Postul Mare al Sfintelor Pasti, de la ora 16,00, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a oficiat slujba Canonul cel Mare al Sfantului Andrei Criteanul, urmat de Sfanta Liturghie a Darurilor inainte Sfintite unita cu Vercernia.…

- Luni, 19 februarie 2018, de la ora 17,00, Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, a oficiat slujba Canonul cel Mare al Sfantului Andrei Criteanul, la Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” din Baia Mare, in fruntea unui sobor de 10 preoți din care au facut parte Arhim. Dr.…

- Vineri, 9 februarie 2018, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a prezidat sedinta tehnica ce a avut loc la Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” din Baia Mare in legatura cu etapele constructive ce se vor derula in acest an la sfantul locas de inchinare. La sedinta tehnica…

- Vineri, 2 februarie 2018, sarbatoarea Intampinarea Domnului, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a oficiat Sfanta si Dumnezeiasca Liturghie Arhiereasca la Manastirea Moisei, in fruntea unui sobor de preoti, cu ocazia hramului de iarna al sfantului locas de inchinare.…