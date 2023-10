Stiri pe aceeasi tema

- Manifestarile prilejuite de sarbatoarea Sfantului Dumitru vor avea loc, in Capitala, in perioada 21 - 29 octombrie, potrivit Agerpres."Bucuria pelerinajului din acest an prilejuita de sarbatoarea Sfantului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucurestilor (27 octombrie), organizat de Patriarhia Romana…

- Preotul ministru al Finanțelor, Marcel Boloș, a pupat și el moaștele Sfantei Parascheva de la Iași, unde a fost un adevarat pelerinaj al politicienilor, in aceste zile. Intr-o postare pe Facebook, ministrul preot marturisește ca a reușit, sambata, sa o cinsteasca pe Sfanta Cuvioasa Parascheva, intr-un…

- In afara de sutele de mii de pelerini și localnici care se aduna an de an la pelerinaj și la slujba de la Catedrala, credincioșii din intreaga țara o praznuiesc pe Sfanta. Sfanta Parascheva și-a dedicat viața credinței, inca de la varsta de 10 ani, atunci cand a asistat la o rugaciune in templu, iar…

- Peste 72.000 de persoane au trecut pe la baldachinul din curtea Catedralei mitropolitane din Iași pentru a se inchina la racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva, considerata a fi ocrotitoarea Moldovei si a celor nevoiasi. Pentru a preveni imbulzeala organizatorii au stabilit un culoar in care…

- Zeci de mii de credinciosi sunt asteptati la pelerinajul religios de la Iasi, la moastele Sfintei Cuvioase Parascheva, racla cu sfintele moaste urmand sa ramana in curtea catedralei timp de noua zile, potrivit news.ro.Reprezentantii Mitropoliei Moldovei si Bucovinei (MMB) au transmis, joi, ca pelerinajul…

- In fiecare an, creștinii ortodocși merg in pelerinaj la Iași, pentru a atinge moaștele Sfintei Parascheva. Cand are loc Pelerinajul de Sfanta Parascheva 2023 la Iași și cat va dura intregul eveniment? Credincioșii au trecut prin momente grele in pandemie, cand pelerinajul nu a fost posibil, deși este…

- Un autoturism a luat foc, vineri dimineața, pe A3 București Ploiești, pe sensul spre Capitala. Traficul rutier este restricționat pe banda de urgența și pe prima banda, circulandu-se doar pe banda nr. 2, scrie Mediafax.„Pe autostrada A3 București-Ploiești, la kilometrul 32, pe sensul catre București,…

- In kilometrul 0 al Iașiului, Parc Palas Mall (pe 9-10 septembrie) se striga adunarea la DISKOteka Festival 2023 a unora dintre cei mai reprezentativi artiști ai anilor ‘80-’90, la nivel global. Kaoma, SNAP!, Ice MC, Fun Factory, East 17, Fab Morvan (Milli Vanilli) ori clasicii Saragossa Band, Mauro,…