Sărbătoarea Sacrificiului. Peste 2,4 milioane de musulmani la Mecca Scandand "Allah Akbar" ("Dumnezeu e mare"), credinciosii au avansat in valuri succesive, sub ochiul vigilent al fortelor de securitate, pentru a arunca cu pietre in stela care il simbolizeaza pe satana in valea Mina, in apropiere de Mecca. Traseul este presarat cu sticle de plastic goale si deseuri de toate felurile dar asta nu pare sa-i deranjeze deloc pe credinciosi. Toate lumea isi aduce aminte de busculada uriasa din 2015 de la Mina, care s-a soldat cu circa 2.300 de morti, dar pelerinii au spus ca nu se tem de repetarea unei astfel de catastrofe. "Suntem sub protectia lui Allah",… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pelerinajul de la Mecca a ajuns la ultima etapa. Mii de musulmani arunca pietre in cei trei stalpi ce-l simbolizeaza pe diavol. Acest ritual precedeaza sarbatoarea numita Eid ul-Adha, care dureaza patru zile. Pelerinajul din Arabia Saudita se va incheia maine.

- Mai mult de doua milioane de musulmani au inceput duminica, sub o caldura devastatoare, marele pelerinaj la Mecca, primul loc sfant al islamului din Arabia Saudita, una dintre cele mai mari adunari religioase anuale din lume, scrie Agerpres. Acest eveniment ...

- Ca in fiecare an, pe 15 august, creștin-ortodocșii praznuiesc Adormirea Maicii Domnului, praznic precedat de doua saptamani de post. Credincioșii omagiaza in aceasta zi sfanta trecerea in neființa a mamei Mantuitorului și, totodata, ridicarea ei in Imparația Cerurilor. Pentru ca se praznuiește „adormirea”…

- Carmen de la Salciua face primele declarații, in EXCLUSIVITATE pentru HeyNews.ro , dupa accidentul de mașina pe care artista de muzica populara si de petrecere l-a avut in urma cu doar cateva ore. Acesta ne-a povestit cum s-a intamplat accidentul si cum se simte! Carmen de la Salciua a facut accident…

- Credinciosii musulmani sarbatoresc astazi, prima zi din Sarbatoarea Ramazan Bayram Eid Al Fitr .Potrivit declaratiei muftiului Cultului din Romania Muurat Iusuf, aceasta sarbatoare dureaza trei zile.ldquo;Sarbatoarea Ramazan Bayram Eid Al Fitr marcheaza sfarsitul celor 30 de zile de post si rugaciune…

- Postul Sfintilor Petru si Pavel a inceput luni, 4 iunie. Acest post incepe totdeauna in lunea de dupa Duminica Tuturor Sfinților, care pica in prima duminica dupa Rusalii. Credinciosii lasa sec din 4 iunie, pentru postul Sfintilor Petru si Pavel, care tine pana in ziua de 29 iunie. Cele aproape trei…

- La capitolul fondurilor europene, situatia este una alarmanta, existand riscul serios al pierderii banilor. Asta este concluzia trasa de primarul Ioan Popa, intors recent de la o intrunire cu primarii de municipii, organizata la Bacau. La eveniment au participat si „sefa Comisiei Europene,…

- "Aceasta zi mare si sfanta a Rusaliilor, a Pogorarii Duhului Sfant este si ziua Bisericii, deoarece dupa predica Sfantului Apostol Petru s-au botezat 3.000 de oameni. S-au botezat in numele Tatalui, al Fiului si al Sfantului Duh. Deci, Biserica s-a constituit ca adunare, sau comunitate a oamenilor…