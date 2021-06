Stiri pe aceeasi tema

- Ortodocsii sarbatoresc Pogorarea Sfantului Duh peste sfintii apostoli, cunoscuta in popor drept Duminica Mare sau Rusaliile, duminica (20 iunie) și luni (21 iunie) Sarbatoarea Rusaliilor aduce incheierea ciclul pascal: Invierea, Inaltarea si Pogorarea Duhului Sfant. Rusalii 2021. Semnificații pentru…

- In 2021, Rusaliile pica pe 20 și 21 iunie. Ca in fiecare an, creștinii țin cont de cateva tradiții, obiceiuri și superstiții ramase din stramoși. Iata ce se celebreaza de Rusalii 2021, care sunt datinile acestei sarbatori și ce nu este bine sa faci in ziua aceasta.

- In 2021, Rusaliile pica pe 21 iunie, intr-o zi de luni. Ca in fiecare an, creștinii țin cont de cateva tradiții, obiceiuri și superstiții ramase din stramoși. Iata ce se celebreaza de Rusalii 2021, care sunt datinile acestei sarbatori și ce nu este bine sa faci in ziua aceasta.

- Moșii de vara 2021 se sarbatoresc sambata, pe 19 iunie, inainte de Duminica Rusaliilor. Este o sarbatoare dedicata pomenirii morților. Cuprins: Despre Moșii de vara 2021 Tradiții și obiceiuri de moșii de vara Ce se da de pomana Obiceiuri de moșii de vara De ce se face pomana morților Superstiții…

- Daca saptamana dinaintea Pastelui este cea a Patimilor sau Saptamana Mare, saptamana care urmeaza dupa Invierea Domnului Iisus Hristos este cunoscuta in popor ca Saptamana Luminata. Pentru creștinii ortodocși, Saptamana Luminata este inceputul unei perioade de sarbatoare care se termina dupa cincizeci…

- Etnografa Angela Paveliuc Olariu dezvaluie poveștile din spatele unora dintre cele mai frumoase obiceiuri de Paște din Moldova. Un obicei practicat de generații intregi este curațarea gospodariilor și incondeierea oualor. Tradiții de Paște In tradiția ortodoxa, inceputul sarbatorilor pascale este marcat…

- In Saptamana Patimilor, credinciosii rememoreaza, pas cu pas, calea urmata de Iisus Hristos pentru mantuirea omului si invingerea mortii, cale care culmineaza cu evenimentul crucial din crestinism: Invierea. Joia Mare este cunoscuta si ca Joia celor 12 Denii sau Joia Neagra. Dupa ce luni si…

- In Martea Mare din Saptamana Patimilor Domnului, Sfintii Parinti au randuit sa se citeasca Pilda celor zece fecioare. Aceasta pilda ne prezinta zece fecioare, cinci „intelepte” si cinci „neintelepte”, care se pregatesc pentru nunta. In Noul Testament, intalnirea cu Hristos este asemanata unei nunti.…