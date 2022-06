Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea „Stefan cel Mare", Casa de Cultura a Studentilor, in parteneriat cu Alianta Franceza din Suceava si Teatrul Municipal „Matei Visniec", organizeaza miercuri, 15 iunie, in sala teatrului sucevean, Concertul – spectacol liric omagial dedicat memoriei ...

- Festivalul Filmului Francez, organizat an de an de Institutul Francez din Romania, se afla la cea de a 26-a editie, in perioada 1-12 iunie 2022. La Suceava, intre 9-12 iunie, a patra editie a acestui minunat eveniment cultural, organizat de Alianta franceza in colaborare cu Universitatea „Stefan cel…

- Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, a predat o lecție de viața astazi la Universitatea ”Ștefan cel Mare”. El le-a vorbit studenților despre parcursul sau profesional la invitația Centrului de Consiliere și Orientare in Cariera, din cadrul Universitații ”Ștefan cel Mare” Suceava. ”Astazi…

- Asociația Studenților Creștin-Ortodocși Romani - Filiala Suceava (ASCOR Suceava), cu sprijinul Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților, in colaborare cu Universitatea ,,Ștefan cel Mare" Suceava, Casa de Cultura a Studentilor Suceava și Ansamblul Studențesc „Arcanul" USV, organizeaza ...

- Asociația Studenților Creștin-Ortodocși Romani – filiala Suceava (ASCOR Suceava), cu sprijinul Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților, in colaborare cu Universitatea ,,Ștefan cel Mare’’, Casa de Cultura a Studentilor Suceava și Ansamblul Studențesc „Arcanul” USV, organizeaza unul dintre cele mai așteptate…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a fost prezent joi dupa amiaza la Marșul Absolvenților USV, organizat de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, impreuna cu Casa de Cultura a Studenților Suceava unde a invitat USV in proiectul “100 de orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic…

- In perioada 2-5 mai 2022, Alianta Franceza din Suceava si Universitatea „Stefan cel Mare” vor primi o delegatie de la Institutul National Superior al Profesoratului si Educatiei (INSPE) al Universitatii Champagne-Ardenne din Reims, Franta. Echipa formata din Thierry Philippot, director INSPE, Frederic…

- In perioada 28-30 aprilie, peste 200 de profesori si cercetatori din Romania, Republica Moldova si Ucraina vor fi prezenți la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, la cea de-a IV-a ediție a Conferinței Naționale a Comunitații „Educație pentru Știința”. Manifestarea va debuta miine, 28 aprilie,…