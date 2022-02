Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 15 februarie 2022, incepand cu ora 11.00, la Sala „Virgil Huzum” a Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, din str. Mihail Kogalniceanu nr. 13, a fost lansat Programul „Lectura ne unește!”, inițiat cu prilejul Zilei Naționale a Lecturii, recent legiferata in Romania. La eveniment au…

- Biblioteca Județeana „George Barițiu" - Brașov, Centrul de Excelența pentru Copii și Tineret organizeaza: Expoziție Naționala – Concurs, „Lectura la fereastra" și concurs. Ce trebuie sa faceți pentru a va inscrie la concurs? Trimiteți o fotografie la adresa [email protected], care sa ilustreze aceasta…

- Un numar de 16 orase si municipii au o rata de infectare cu SARS-CoV-2, cumulata la 14 zile, de peste 20 cazuri la mia de locuitori. Cele mai mari incidente se inregistreaza in municipiul Dej (Cluj) – 33,79 la mie, municipiul Timisoara (Timis) – 27,77 si municipiul Cluj-Napoca (Cluj) – 27,72, a informeaza…

- Grupul civic ”Liga Vest” organizeaza o acțiune caritabila "Caldura din suflet" - Protestul Paturilor, in cadrul careia se vor strange paturi care vor fi donate catre Clinica de Oncologie a Spitalului Municipal Timișoara. ”Grupul civic Liga Vest va invita la acțiunea caritabila "Caldura din…

- Biblioteca Judeteana ”V.A. Urechia” Galati, in colaborare cu alte institutii de cultura si educationale, ii asteapta in aceasta saptamana pe galatenii mici si mari la o serie de evenimente dedicate Zilei Culturii Nationale si Poetului Mihai Eminescu, sub titulatura ”Eminesciada 2022 – Intalniri eminesciene…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a precizat, luni, 10 ianuarie, intr-o conferința de presa transmisa de televiziuni ca incepand de lunea viitoare vor trece la cursuri online școlile și gradinițele care funcționeaza in localitați cu rata incidenței cazurilor de COVID-19 de peste 3 la 1.000 de locuitori…

- Numele complet este Grupul de Literatura si Arta „Metafore comanestene” si a fost fondat de regretatul Leonid Iacob, in 2017. Acum este condus efectiv de Madalina-Mihaela Miron, iar presedinte de onoare este profesorul de limba si literatura romana Constantin Taranu. Intalnirile au loc la Clubul Elevilor…

- Un numar de 1.149 cazuri noi de COVID-19 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore. Autoritațile au raportat și 66 de decese, dintre care opt anterioare intervalului de referinta, a informat Grupul de Comunicare Strategica. Pe secțiile de terapie intensiva din țara sunt internați 1.076 de pacienți,…