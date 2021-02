Stiri pe aceeasi tema

- Casa Artelor Dinu Lipatti continua Luna Iubirii, sarbatorind Ziua Dragobetelui, cu cea de-a XIV-a ediție a Programului „Lipatti Special” dedicat persoanelor cu nevoi speciale și insoțitorilor acestora, transmițand in Premiera online pe pagina de Facebook un Recital Extraordinar de muzica romaneasca…

- Casa Artelor Dinu Lipatti continua Luna Iubirii, sarbatorind Ziua Dragobetelui, cu cea de-a XIV-a editie a Programului "Lipatti Special" dedicat persoanelor cu nevoi speciale si insotitorilor acestora, transmitand in Premiera online pe pagina noastra de Facebook un Recital Extraordinar de muzica romaneasca…

- O serie de proiecte online dedicate lui Constantin Brancusi, in anul in care se implinesc 145 de ani de la nasterea marelui sculptor, sunt propuse de reteaua Institutului Cultural Roman la sediile sale din Bruxelles, Chisinau, Lisabona, Londra, Madrid, Paris si Bucuresti. "'Nu cautati…

- Wizz Air a anunțat astazi programul sau de iarna pentru 2021 (octombrie 2021 – martie 2022) operat de pe toate aeroporturile din Romania. Wizz Air ofera o gama larga de rute la prețuri care incep de la 99 de lei / 19,99 euro și biletele sunt deja disponibile online pe wizzair.com și prin intermediul…

- Prima saptamâna a modei arabe pentru barbați a început joi la Dubai, un eveniment fara precedent și exclusiv virtual din cauza pandemiei de Covid-19, cu clipuri video sau parade tradiționale fara public difuzate în direct pe internet, potrivit AFP.Saptamâna modei arabe…

- Messenger și Instagram au avut multe probleme de funcționare joi, între orele 11.30 și 16.00, cea mai mare nemulțumire a user-ilor fiind ca nu pot trimite mesaje. Site-ul DownDetector a aratat ca în aceasta parte a Europei, România și Polonia au fost cel mai afectate, iar problemele…

- Pe 27 noiembrie au fost anunțați caștigatorii unuia dintre cele mai prestigioase premii internaționale din industria turismului, World Travel Awards 2020. Pentru al doilea an consecutiv, Moscova a primit premiul principal in ”Cea mai buna destinație de calatorie. Orașul”, depașind Londra, New York,…

- DE ZIUA NATIONALA A ROMANIEI - Violonistul Alexandru Tomescu si Vioara Stradivarius Elder-Voicu conecteaza romanii de pretutindeni prin muzica sa "Cred ca o sarbatoare adevarata nu poate exista in absenta muzicii. Este o mare bucurie si onoare sa pot prezenta tuturor romanilor, cu ocazia Zilei Nationale…