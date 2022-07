Stiri pe aceeasi tema

- Cinci barbati au fost luati in coarne de tauri in timpul curselor de la Festivalul San Fermin din Pamplona. Sarbatoarea a durat o saptamana, timp in care sute de oameni au iesit din nou in centrul orasului, unde au cantat si au dansat marcand astfel sfarsitul evenimentului.

- FOTO| „IA mea, mandrIA mea”: Sarbatoarea iei, ca simbol național, marcata in Municipiul Sebeș FOTO| „IA mea, mandrIA mea”: Sarbatoarea iei, ca simbol național, marcata in Municipiul Sebeș Primaria Municipiului Sebeș, alaturi de Centrul Cultural „Lucian Blaga” și Biblioteca Municipala „Lucian Blaga”…

- Ieri s-au afișat rezultatele la Evaluarea Naționala. Odata ce emoțiile absolvenților de Gimnaziu au trecut, incepe goana dupa cele mai ravnite specializari de la liceele de top. Din cauza pandemiei, care a dus cursurile in online, ultimele medii de intrare la liceu de anul trecut nu mai pot fi luate…

- Actorul Valentin Uritescu a murit la varsta de 81 de ani, dupa o lunga lupta cu o boala degenerativa. Absolvent al Promotiei 1963 (clasa Constantin Moruzan) a Institutului de Arta Teatrala si Cinematografica "I. L. Caragiale", Uritescu alege scena Teatrului "Maria Filotti" din Braila, pentru ca, dupa…

- Actorul Valentin Uritescu a fost internat miercuri la Spitalul Pantelimon, dupa ce starea sa de sanatate s-a deteriorat. Acum, medicii incearca sa-l stabilizeze, informeaza Antena3 . Actorul in varsta de 80 de ani are mai mai multe probleme de sanatate. Acesta sufera de o boala asemanatoare cu Parkinson…

- Spectacolul artistic programat la Sebeș, sambata, 14 mai 2022, ora 20.30, pe scena amplasata in Parcul Tineretului, va impleti poezia cu muzica și cu dramaturgia, evenimentul fiind dominat de figura eroului național Avram Iancu, așa cum l-a conturat dramatic Lucian Blaga. Artiștii invitați vor aduce…