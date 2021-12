Sărbătoarea Crăciunului și colindele – esența divină Craciunul este perioada in care lumea incepe sa forfote de bucurie, entuziasm, perioada in care lumea e cuprinsa de magia sarbatorilor de iarna unde cu toții pregatesc mancarea tradiționala dupa care iți lasa gura apa, curațenia inainte de sarbatori bineințeles, petrecerile de sarbatori, bradul și alte tradiții, dar despre bucuria din roșul obrajilor de pe fețele colindatorilor? Sau despre fericirea din ochii familiei care te intampina inapoi acasa? Fericirea din ochii copiilor care primesc cadouri? Sau voioșia cu care colindatorii canta neincetat Nașterea Domnului? Sau mirosul imbietor de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

