La Varatec, in atmosfera unui inceput de toamna indumnezeit și de codrii eminescieni de argint, vreo cincisprezece scriitori bacauani și nemțeni au aruncat in frumoasa dezbatere CARTE DIEM (Bacau, Editura Egal, 2021), volumul universitarului Mihai Botez-Stincaru, cel nascut chiar in acest spațiu sacru al romanismului. A fost, in fapt, o veritabila sarbatoare a Carții.