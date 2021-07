Stiri pe aceeasi tema

- Astazi se implineste un secol de la nasterea unuia dintre cei mai mari fotbalisti din istoria Banatului si nu numai. Jozsef Pecsovszky (sau Iosif Petschovschi) s-a nascut la Timisoara, dar a intrat cu adevarat in legenda pe alte meleaguri. La Oradea, dar mai ales in orasul de pe Mures, unde a cucerit…

- Primul tramvai nou al Timișoarei dupa 50 de ani a fost coborat pe șine vineri noaptea, in zona Catedralei Mitropolitane. A avut nevoie de o saptamana sa ajunga in capitala Banatului și a fost dus in depoul STPT din Dambovița, pentru ca de luni sa intre in teste pe linia 1. Abia apoi poate fi omologat,…

- USR PLUS Timișoara a anunțat ca 1.050 de membri sunt așteptați la urne, incepand de astazi, pentru primele alegeri interne dupa fuziunea dintre partidele USR și PLUS. Alegerile sunt directe și vor avea loc la sediul USR PLUS din capitala Banatului. Astfel, membrii vor desemna prin vot președintele filialei…

- Rețete din bucataria banațeana in meniul restaurantelor din Timișoara Ștrudel. Foto: discovertimis.com. În premiera, retete vechi din bucataria traditionala banațeana se vor afla în meniurile restaurantelor din Timisoara. „Gusta diversitatea în…

- Muzeul Național al Banatului, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, organizeaza un maraton de evenimente, sambata, 12 Iunie 2021, in curtea și mansarda bastionului Theresia. Maratonul de evenimente inseamna: ”Noaptea Muzeelor 2021” – un eveniment tradițional, organizat in fiecare an de cea mai…

- Cursa CFR Oravița-Anina , așa numitul Semmeringul Banațean, funcționeaza doar la jumatate de capacitate pentru ca doua dintre cele patru vagoane sunt in revizie iar compania de stat nu se obosește sa completeze garnitura cu alte vagoane. Așa se face ca in weekend-ul trecut, 50 de persoane au renunțat…

- Venit la Timișoara pentru a-și susține proiectul politic in perspectiva alegerilor interne din PNL, Ludovic Orban s-a intalnit și cu autoritațile din județ și din capital Banatului. Din poziția de președinte al Camerei Deputaților, un post fara prea multa putere de decizie in finanțarea proiectelor,…

- Timișoara a intrat in scenariul roșu in 24 octombrie 2020 și exact peste șase luni, la 24 aprilie 2021, comitetul județean pentru situații de urgența a luat decizia relaxarii setului de masuri pentru reducerea incidenței Covid-19, dupa ce rata in capitala Banatului a scazut sub 3 la mie in cursul acestei…