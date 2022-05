Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Craiova organizeaza in cadrul Zilelor Municipiului Craiova, o expoziție dendro-floricola cu vanzare „ExpoFlora Craiova 2022”. Producatori de flori și articole cu specific floral se vor intalni intr-un targ ce a devenit o tradiție de-a lungul anilor pentru Craiova. Expoziția florala va fi pe…

- Ministerul Culturii are doua viteze in ceea ce priveste raspunsurile pe Legea 544 privind liberul acces la informațiile de interes public: incet si foarte incet. Gazeta de Sud a formulat o cerere cu cateva intrebari de interes public, adresate Ministerului Culturii, legate de amplasarea naiadelor in…

- Expozitii inedite, unele in premiera nationala, evenimente ce includ concerte si ateliere pentru toate varstele fac parte din oferta pregatita de institutiile de cultura din Brasov pentru sambata, cu prilejul Noptii Muzeelor, ce va avea loc dupa doi ani fara restrictii. Fii la curent cu cele…

- Intre 13-15 mai, Primaria Municipiului Craiova și Casa de Cultura „Traian Demetrescu” (TRADEM) invita publicul la cea mai mare parada de costume medievale din țara. La Craiova incep Zilele Mihai Viteazul. Organizat de Primaria Craiova și TRADEM, Festivalul Zilele Mihai Viteazul propune nu doar o calatorie…

- Evenimentul Parcul Primaverii, organizat de CJ Timiș și instituțiile subordonate, incepe vineri, 15 aprilie, la Muzeul Satului Banațean, de la ora 12. Veți gasi aici activitați pentru intreaga familie, ateliere de creație, activitați de mișcare in aer liber, concerte și expoziții.

- Primaria Craiova va moderniza unele dintre fantanile arteziene ale orașului, construite cu ani in urma. Este voba despre fantana arteziana din Piața Mihai Viteazul și fantana arteziana de la Ciuperca. Acestea au fost carpite an de an si nu mai functioneaza la capacitate. In acest sens, poate fi data…

- „Credința și unire”: Concerte de pricesne in mai multe biserici din județul Alba, in Postul Sfintelor Sarbatori de Paști. PROGRAM Consiliul Județean Alba, prin Centrul de Cultura „Augustin Bena” Alba, organizeaza, in Postul Sfintelor Sarbatori de Paști, un turneu de pricesne in mai multe localitați…

- Football Museum Bucharest va fi primul muzeu dedicat fotbalului care se deschide in Romania. Acesta va fi amplasat intr-o cladire de peste 1.500 mp din Centrul Vechi al Capitalei, dedicata exclusiv expozitiilor si serviciilor conexe. „Ideea Football Museum Bucharest s-a nascut din pasiunea…