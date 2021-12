Stiri pe aceeasi tema

- In cea de-a doua zi a Craciunului se praznuiește Soborul sau Adunarea Prea Sfintei Nascatoare de Dumnezeu. Sarbatoarea reprezinta adunarea la slujba a credinciosilor in cinstea Maicii Domnului, potrivit regulii ca a doua zi dupa marile praznice sa se faca pomenirea acelor persoane sfinte care au contribuit…

- Activitatea infracționala a acestuia a fost documentata de catre ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și Direcției Generale Urmarire Penala ale IGP, sub supravegherea procurorilor Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), in toamna lui 2021, iar…

- Festivalul Crailor are loc la Lupeni. Sambata, are loc festivalul Crailor. Evenimentul va incepe cu o parada a portului popular. Toți cei care vor sa vada tradițiile locale sunt așteptați incepand cu ora 16:00 la la Cinematograful Cultural Minerul. In cadrul evenimentului va avea loc și un concurs…

- Lipsa crasa de civilizatie si de bun simt i-a facut pe unii locuitori ai Capitalei sa arunce gunoaiele chiar langa blocurile in care traiesc, desi au la dispozitie o platforma amenajata pentru colectarea deseurilor.

- Edificarea construcțiilor in spațiile verzi din orașe și sate va fi interzisa. Guvernul a avizat pozitiv modificarile la Legea privind spațiile verzi ale localitaților urbane și rurale. Astfel, va fi prevenita intervenția frauduloasa in spațiile verzi, schemele ilicite și actele de corupție care favorizau…

- Interzicerea țigarilor cu arome și mentol a fost votata la Bruxelles printr-o Directiva Europeana, care a fost transpusa in Romania din 2016. Cu toate acestea, in țara noastra țigarile cu mentol nu mai sunt legale de puțin peste un an, insa corporația Japan Tobacco (JTI) continua sa distribuie la chioșcuri…

- Noile restricții pe care le pregatesc autoritațile vor fi evaluate dupa doua-trei saptamani pentru a vedea eficiența pe care au avut-o și daca este cumva nevoie de menținerea lor sau chiar de o inasprire. De exemplu, vacanța elevilor, care este propusa pentru o perioada de doua saptamani, daca nu va…

- Circulația trotinetelor electrice pe trotuare va fi interzisa, conform unei Hotarari a Guvernului, care a fost data luni, 4 octombrie. Vor avea voie sa circule doar pe pista pentru biciclete, conform informațiilor transmise de MAI.