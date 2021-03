Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Silviu Biriș și fiul lui, in varsta de 20 de ani, au fost invitați in cadrul emisiunii La Maruța, unde au facut dezvaluiri neașteptate din familia lor. Dupa ani de zile in care a facut spectacol cu rolurile sale in teatru și film, Silviu Biriș vrea sa devina preot. Acesta este student in ultimul…

- Duminica a 17-a dupa Rusalii „In vremea aceea a venit Iisus in parțile Tirului și ale Sidonului. Și, iata, o femeie cananeeanca, din acele ținuturi, ieșind striga, zicand: Miluiește-ma, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este rau chinuita de diavol. Iisus insa nu i-a raspuns nici un ...

- Sfântul Nichifor, praznuit în data de 9 februarie, a trait în secolul al III-lea și a fost prieten cu un mare preot creștin pe nume Sapriciu. Diavolul vazând prietenia dintre cei doi a decis sa îi departa, așa ca a bagat vrajba între ei. Ura era atât de…

- Doamne lisuse Hristoase, Fiule Unule-Nascut al Tatalui Celui fara de inceput, care in Sfanta Ta Evanghelie ai zis: «Tatal meu pana acum lucreaza și Eu lucrez»; Tu, Doamne, Cel ce ai grait prin gura Proorocului Tau, David: «leși-va omul la lucrul sau și la lucrarea sa, pana seara»; și iarași Tu ai hotarat…

- OrtodoxeSf. Mc. Teopempt si Teonas; Sf. Cuv. Sinclitichia (Ajunul Botezului Domnului. Post)Greco-catoliceAjunul Botezului Domnului. Sf. m. Teopempt si Teona; Sf. cuv. Sinclitica. Post si ajunRomano-catoliceSs. Emiliana, fc.; Eduard Marturisitorul, regeSfintii Mucenici Teopempt si Teonas sunt pomeniti…

- Cea mai in varsta persoana in viața din statul american Massachusetts a primit vaccinul anti Covid și spera astfel sa convinga oamenii ca aceasta e singura soluție pentru a scapa de pandemia de coronavirus, scrie Metro.O femeie in varsta de 112 ani a fost fosrte incantata ca a primit vaccinul impotriva…

- OrtodoxeSf. Mc. Mina, Ermoghen si EvgrafGreco-catoliceSf. m. Mina, Ermoghen si Eugraf. Fer. Anton DurcoviciRomano-catoliceFer. Anton Durcovici, ep. m.; Sf. Fc. Maria de la Loreto; Ss. Eulalia, fc. m.; Maur, m.Sfintii Mucenici Mina, Ermoghen si Eugraf sunt pomeniti in calendarul crestin ortodox la 10…