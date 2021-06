Stiri pe aceeasi tema

- In baza articolului 44 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, Consiliul Județean Maramureș va institui restricții totale de circulație in perioada 10.06.2021 ora 22:00 – 11.06.2021, ora 04:00 pe sectorul de drum județean DJ 193 Ardusat – Hideaga (int. DN1C). Acestea sunt cauzate de execuția…

- In duminica a IV-a dupa Sfintele Pasti, a vindecarii slabanogului de la scaldatoarea Vitezda, Preasfintitul Parinte Timotei Satmareanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe a Maramuresului si Satmarului a tarnosit biserica cu hramul „Sfintii Imparati Constantin si Elena” din localitatea Baia Sprie,…

- Persoanele care s-au implicat in procesul de restaurare si consolidare a bisericii parohiei Bumbacari din Capitala au primit duminica, in ziua sfintirii lacasului de cult, diplome si distinctii. Acestea le-au fost oferite, in numele Preafericitului Parinte Patriarh Daniel, de PS Varlaam Ploiesteanul,…

- Fosta campioana olimpica la saritura in lungime Anisoara Cusmir-Stanciu a fost aleasa miercuri in functia de presedinte al Federatiei Romane de Atletism, dupa ce la Adunarea Generala de alegeri l-a invins pe presedintele in exercitiu Florin Florea in al doilea tur de scrutin, cu 131 voturi la 85. La…

- In aceasta noapte Sfanta a Invierii Domnului de la anul 2021, IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a adus Sfanta Lumina din largul Marii Negre. Lumina Sfanta a fost apoi purtata, in procesiune, din Portul Tomis pana la Catedrala arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din Constanta.De aici,…

- Duminica a V-a din Postul Mare, a Cuvioasei Maria Egipteanca, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, s-a rugat impreuna cu credinciosii de la Sfanta Manastire Rohia. A fost o zi deosebit de importanta pentru Preasfintul Parinte Episcop Iustin, deoarece a marcat, impreuna…

- Participanții la trafic spun ca circulația este dificila. Unul dintre ei ironizeaza, spunand ca se afla „jumate de Maramureș la pod la Ardusat”. Se recomanda evitarea deplasarilor pe DJ193, in urmatoarele minute. Source

- Presedintele Federatiei Romane de Atletism, Florin Florea, i-a premiat, sambata, pe toti participantii la Crosul primaverii, organizat de Directia Judeteana pentru Tineret si Sport Tulcea si Asociatia Judeteana de Atletism. Potrivit DJTS, evenimentul a reunit peste 70 de sportivi, iar valoarea totala…