- Un conflict spontan intre doi barbați a avut loc, marți seara, pe terasa unui local din Timișoara. Un barbat in varsta de 35 de ani ar fi fost impușcat de catre un alt barbat in varsta de 54 de ani.

- Doi soți, in varsta de 75, respectiv 78 de ani, au fost injunghiați mortal de un individ care a intrat in apartamentul lor, marți seara, 27 iunie, in centrul orasului Timisoara. Suspectul a fost surprins in locuința de un nepot al varstnicilor și a fugit de la fața locului. Politistii incearca acum…

- Vineri, 23 iunie 2023, este o zi aleasa de binecuvantare și sarbatoare in Eparhia Maramureșului și Satmarului deoarece, Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului – „Ierarhul tinerilor”, implinește varsta de 62 de ani de viața. Cu acest prilej, cu incepere de la ora 9:00, Preasfințitul…

- O tabara de arta destinata tinerilor din Timișoara va avea loc in perioada 1-7 iulie. Tinerii pot sa participe la unul dintre atelierele urmatoare: ceramica, pictura murala, grafica digitala, serigrafie, improvizație muzicala sau improvizație teatrala.

- Un baiat in varsta de 9 ani este cautat prin Timisoara, dupa ce a plecat, vineri, de la after school si nu a mai ajuns acasa. Sebastian Yvan Legrand este cautat de politisti si de voluntari, iar daca cineva il vede este rugat sa sune la numarul de urgenta 112.”Politistii Serviciului de Investigatii…

- Un barbat de 37 de ani ameninta ca se va aruca pe fereastra de la etajul 7 al unui bloc de locuinte din Timisoara, aflat pe Calea Sagului. La fata locului intervin pompierii care au montat deja o perna gonflabila. Barbatul este cadru militar, fiind angajat din 2007. Barbatul din Timisoara care ameninta…

- Un barbat in varsta de 72 de ani a condus un autoturism pe strada 1 Iunie din localitatea Șandra, iar la un moment dat a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a parasit partea carosabila și a intrat in coliziune cu un cap de pod. In urma impactului a rezultat o victima, respectiv o femeie…

- Impact puternic intre doua autoutilitare pe autostrada Vestului. Un barbat in varsta de 54 de ani a condus o autoutilitara pe A1 Deva-Nadlac- Calea1 dinspre Margina spre Timișoara, iar la km 494+400, Remetea Mare, sensul Timișoara – Arad a intrat in coliziune cu o alta autoutilitara care se deplasa…