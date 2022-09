Stiri pe aceeasi tema

- Profesoara Rodica Oleniuc, de la Școala Gimnaziala Balaceana, solista de muzica populara, a plecat la Ceruri mult prea devreme, lasand in urma lacrimi și regrete. De la aflarea veștii, pe pagina de socializare a artistei au curs zeci de mesaje de condoleanțe. O boala necruțatoare a rapus-o pe ...

- Doua autoturisme s-au ciocnit sambata, in jurul orei 17:00, pe Drumul Expres 12 (DEx12), pe sensul de mers Balș catre Slatina, in zona localitații Slatina. Din primele verificari, polițiștii au constatat faptul ca in eveniment au fost implicate mașinile conduse de un barbat in varsta de 41 de ani, din…

- Continue reading VIDEO Solistul trupei Impex, Andrei Dinescu, prezent la Pata Rat, la festivalul romilor din Cluj: „Favele de dimensiunea asta, n-am mai vazut. E sinistru ce este aici. Ma bucur ca sunt doua zile de bucurie, cu muzica” at Info real.

- La multi ani, Veta Biriș! Tezaurul cantecului popular din Alba implinește frumoasa varsta de 73 de ani! La multi ani, Veta Biriș! Tezaurul cantecului popular din Alba implinește frumoasa varsta de 73 de ani! Veta Biriș, una dintre cele mai cunoscute cantarețe de muzica populara din Romania, sarbatorește…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Ioana Nastase a vorbit despre diferența de varsta dintre ea și fostul tenismen. Ce a marturisit bruneta, dar și cum merg lucrurile in casnicia lor, mai ales pentru ca in ultima vreme au existat și unele neințelegeri.

- Elena Merișoreanu nu are nevoie de nicio introducere, fiind una dintre cele mai distinse și apreciate cantarețe de muzica populara din Romania. Solista a fost mereu discreta in ceea ce privește viața ei personala, iar puțini sunt cei care știu cine este fostul ei ginere. Cu cine s-a casatorit, in trecut,…

- Doliu in lumea muzicii populare! Artistul Mihai Zele s-a stins din viața la varsta de 58 de ani, asta dupa ce a facut stop cardiac. Anunțul a fost facut de managerul Casei de Cultura din Negrești.