- Curtea de Conturi a observat foarte multe abateri la direcțiile regionale ale ANAF, în raportul pe 2018. Vorbim atât de București, cât și de alte județe. De exemplu, la Teleorman, s-a constatat efectuarea necorespunzatoare a controlului fiscal, în sensul neefectuarii tuturor…

- Recursul in casație formulat de fostul președinte al PDS Liviu Dragnea impotriva condamnarii din dosarul „DGASPC Teleorman” a fost respins de Completul de 5 judecatori al ICCJ, dupa ce, la sfarșitul anului...

- Accidentul s-a petrecut in aceasta dupa amiaza, pe una dintre cele mai circulate șosele din Banat. Mașina de Poliție era in misiune, și insoțea o ambulanța care aducea un pacient cu probleme psihice din Teleorman la un spital de psihiatrie din Timiș. Accidentul s-a petrecut in apropiere de Caransebeș,…

- Primarul localitatii fra​nceze Le Gresle, Isabelle Dugelet, a emis un ordin conform caruia localnicilor le este interzis sa moara acasa in weekend-uri si in zilele de sarbatoare. Decizia absurda a fost luata pentru a atrage atentia asupra problemei reprezentate de penuria de medici, relateaza AFP.

- 1 Decembrie, Ziua Nationala a Romaniei, va fi sarbatorita si anul acesta printr-o serie de evenimente culturale organizate de reprezentantele Institutului Cultural Roman din strainatate. Concerte, expozitii, proiectii de film, spectacole de teatru sunt cateva dintre manifestarile oferite publicului…

- Intrarea Maicii Domnului in Biserica sau Vovidenia este sarbatorita de credincioși joi, 21 noiembrie. Intrarea Maicii Domnului in Biserica este prima mare sarbatoare din Postul Craciunului 2019. Praznuita pe 21 noiembrie, este o sarbatoare a Luminii, aducatoare de noroc și bucurie, fiind dezlegare la…

- O armata de bucatari iscusiți vor gati, la Festival de Romania, de 1 Decembrie, 10.000 de porții de fasole cu carnați, pentru cei care vor fi in Alba Iulia cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. De 1 Decembrie, la Festival de Romania, cazarma unitații Militare 415 din Piația Unirii din Alba Iulia va…

- Șeful unei secții de votare din județ, sancționat pentru nereguli in timpul procesului electoral in Eveniment / on 10/11/2019 at 21:32 / Președintele biroului electoral al unei secții de votare organizate in comuna Izvoarele a fost sancționat contravențional conform Legii 370/2004 pentru alegerea…