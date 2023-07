Stiri pe aceeasi tema

- Sfanta Marta este praznuita pe 4 iulie și se crede ca rugaciunea speciala indreptata catre ea indeplinește toate dorințele credincioșilor. Ritualul prin care Sfanta Marta asculta și implinește dorințele credincioșilor poarta numele de Novena. Face inconjurul lumii și este un ritual renumit pentru darul…

- Soborul Sfintilor 12 Apostoli este praznuit de Biserica in ziua de 30 iunie.Sfantul Apostol Petru, Sfantul Apostol Andrei, Sfantul Apostol Iacov, Sfantul Apostol si Evanghelist Ioan, Sfantul Apostol Filip, Sfantul Apostol Vartolomeu, Sfantul Apostol Toma, Sfantul Apostol Matei, Sfantul Iacov al lui…

- Episcopia Romano-Catolica din Iasi a anuntat ca va celebra astazi, pe 16 iunie, in Solemnitatea Preasfintei Inimi a lui Isus, si „Ziua Mondiala de Rugaciune pentru Sfintirea Preotilor". Intr-o scrisoare deschisa adresata comunitatii, episcopul catolic de Iasi, Preasfintitul Iosif Paulet, a spus ca ideea…

- Pe 26 mai creștinii ortodocși sarbatoresc pe Sfantul Apostol Carp, unul din cei 70 de apostoli ai Sfantului Apostol Pavel. Acesta ducea scrisorile aceluia la destinatari. Afla mai multe despre viața acestuia in randurile urmatoare. Sfantul Apostol Carp a fost hirotonit episcop de catre Sfantul Apostol…

- Inalțarea Domnului – semnificații religioase. Dupa Invierea Sa din morti, Iisus Hristos, Mantuitorul lumii, S-a aratat de mai multe ori atat femeilor mironosite (femeile purtatoare de mir), cat si ucenicilor Sai. Asa s-au incredintat acestia ca El este Fiul lui Dumnezeu cu adevarat si ca a trebuit sa…

- HRISTOS A INVIAT! Acest mesaj al implinirii prin speranța, al ieșirii din timp și al comuniunii in mantuire este definiția creștina, prin taina, pentru libertate. Pentru acea libertate pe care ar trebui sa ne-o dorim toți. In tacerea impusa de limitele omului cazut in timp și traind…

- Secolul XXI va fi religios, sau nu va fi deloc, a spus Andre Malraux. An de an, in Vinerea Mare din saptamana Patimilor, coboram in mormant, impreuna cu Mantuitorul nostru Iisus Hristos, pentru ca, mai apoi, sa inviem impreuna cu El. Gestul, unul simbolic, are insa o insemnatate profunda – pentru a…

- In Joia Mare, cea mai importanta zi din Saptamana Patimilor, premergatoare Sarbatorilor Pascale, credincioșii ortodocși praznuiesc atat Spalarea picioarelor ucenicilor de catre Hristos, cat și Cina cea de Taina, Rugaciunea cea mai presus de fire din Gradina Ghetsimani și momentul in care Mantuitorul…