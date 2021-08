Sărbătoare 4 august - Zi cu o semnificație deosebită pentru creștini - Calendarul ortodox OrtodoxeSf. 7 tineri din Efes; Sf. Mc. TatuilGreco-catoliceCei 7 tineri m. din Efes; Sf. cuv. m. Evdochia. Sf. Ioan Maria VianneyRomano-catoliceSf. Ioan M. Vianney, pr.Sfintii sapte tineri din Efes sunt pomeniti in calendarul crestin ortodox la 4 august.Au fost soldati in armata imparatului roman Deciu (249-251), persecutor al crestinilor.In timpul unor ceremonii de cinstire a zeilor, pe care le organizase insusi imparatul in Efes, acesta a cerut celor mai mari ai cetatii ca, impreuna cu el, sa aduca jertfe zeilor si sa stropeasca pamantul cu sangele dobitoacelor injunghiate; iar fumul si duhoarea… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- OrtodoxeSf. Mc. Luchilian, Ipatie si Paula fecioaraGreco-catoliceSf. m. Lucilian si Paula cu fiii lorRomano-catoliceTrupul si sangele DomnuluiSs. Carol Lwanga si ins., m.Sfantul Mucenic Luchilian este pomenit in calendarul crestin ortodox la 3 iunie.Sfantul Luchilian a trait in timpul imparatului Aurelian…

- 3 iunie Unele considerații despre astrologie. HORORSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR Pe 3 iunie s-au nascut Josephine Baker, Jafferson Davies, Tony Curtis, Allen Ginsberg, Paulette Goddard, Suzi Quatro, Rafael Nadal, Eduard Caudella, Edmond Nicolau, Lucian Metianu, Aurelian Temisan. In calendarul crestin-ortodox…

- OrtodoxeSf. Mc. Ermie, Eusebiu si HaralambieGreco-catoliceSf. m. ErmieRomano-catoliceVizita Sf. Fc. Maria; Sf. Petronela, fc. m.Sfantul mucenic Ermie este pomenit in calendarul crestin ortodox la 31 mai.Sfantul Ermie era soldat in armata romana, inaintat in varsta, care pentru marturisirea credintei…

- Sarbatoarea Sfinților Constantin și Elena este strans legata de taina și puterea Sfintei Cruci – semnul central al religiei creștine. Sfantului Constantin i s-a aratat pe cerul amiezii semnul Crucii spre biruința (In hoc signo vinces – “Intru acest semn vei invinge”), in pragul infruntarii cu paganul…

- OrtodoxeSf. Sfintit Mc. Patrichie, episcopul Prusiei (Dezlegare la peste)Greco-catoliceSf. ep. Patriciu si cei impreuna cu elRomano-catoliceSf. Celestin al V-lea, pp.Sfantul Sfintit Mucenic Patrichie este pomenit in calendarul crestin ortodox la 19 mai.Sfantul Patrichie a fost episcop in cetatea Prusa…

- Sarbatorile zilei de 18 mai OrtodoxeSf. Mc. Petru, Dionisie si PaulinGreco-catoliceSf. Petru, Dionisie, Cristina, Andrei, Pavel, Benedim, Paulin si HeraclieRomano-catoliceSf. Ioan I, pp. m.Sfintii Mucenici Petru, Dionisie si Paulin sunt pomeniti…

- 18 mai Mai repede decat viteza luminii! Se poate? HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR Pe 18 mai s-au nascut: Sfantul Ioan Paul al II-lea, Frank Capra, Margot Fontayn, Charles Trenet, Rick Wakeman, Alla Baianova, Nicu Stanescu. In calendarul crestin-ortodox, cel popular, fix, sunt Sfintii: Petru, Dionisie,…

- OrtodoxeSf. Cuv. Teodor cel Sfintit; Sfintii Cuviosi Sila, Paisie si Natan de la Sihastria PutneiDuminica a 3-a dupa PastiGreco-catoliceDuminica 3 dupa Pasti. Sf. cuv. Teodor cel Sfintit; Sf. Ioan Nepomuk; Fer. Vladimir GhikaRomano-catoliceDuminica a 7-a a PasteluiFer. Vladimir Ghika, pr. m.Sfantul…