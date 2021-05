Sărbătoare 25 mai - Sfântul Proroc Ioan Botezătorul este pomenit - Calendarul ortodox OrtodoxeA treia aflare a cinstitului cap al Sf. Proroc Ioan BotezatorulGreco-catoliceA treia aflare a capului Sf. Ioan BotezatorulRomano-catoliceSs. Beda, pr. inv.; Grigore al VII-lea, pp.; Maria Magdalena de'Pazzi, fc.A treia aflare a cinstitului cap al Sfantului Proroc Ioan Botezatorul este praznuita de Biserica in ziua de 25 mai.Biserica Ortodoxa are sase zile de sarbatoare in cinstea Sfantului Ioan Botezatorul, in ordine calendaristica, potrivit inceputului anului bisericesc (1 septembrie), prima dintre ele este Zamislirea Sfantului Proroc Ioan Botezatorul - 23 septembrie, urmeaza Soborul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

