- Sarbatorile zilei de 21 septembrie - Sfantul Apostol Codrat și Sfantul Proroc IonaOrtodoxe Sf. Ap. Codrat; Sf. Proroc Iona Greco-catolice Sf. ap. Quadrat din Magnesia; Sf. pf. IonaRomano-catoliceSS. Matei, ap. si ev.; Iona, profetSfantul Apostol Codrat este…

- In fiecare an, pe data de 20 septembrie, Biserica Ortodoxa ii cinstește pe Sfantul Mare Mucenic Eustatie și familia sa. Aceasta sarbatoare este una dintre cele mai emoționante și pline de invațaturi din calendarul liturgic , avand in vedere povestea impresionanta a acestui sfant și a familiei sale.Viața…

- Din Scriptura aflam ca in vreme ce slujea la Templul din Ierusalim, in sfantul altar i s-a aratat ingerul Gavriil care i-a vestit ca Elisabeta, sotia lui, ii va naste fiu, ca raspuns la rugaciunile lor. Zaharia s-a indoit de cuvintele ingerului, pentru ca atat el, cat si sotia sa erau inaintati in varsta.…

- Sfantul Apostol Bartolomeu este unul din cei doisprezece Apostoli ai lui Isus. Impreuna cu Sfantul Apostol Filip si Mariami, sora acestuia, au mers in cetatile din Siria si Asia de Sus pentru a propovadui invatatura lui Hristos, potrivit crestinortodox.ro

- Pe data de 9 august 2023, creștinii ortodocși il vor sarbatori pe Sfantul Apostol Matia, cel care a fost ales prin tragere la sorți sa faca parte din cei doisprezece apostoli ai lui Iisus Hristos, in locul lui Iuda Iscarioteanul, care l-a tradat pe Mantuitor. Sfantul Apostol Matia este considerat un…

- "Nu va e limpede ca nu zilele ne fac pe noi nenorocosi, ci noi facem nenorocoase zilele? Nu cade ghinionul zilei asupra oamenilor, ci ghinionul oamenilor pacatosi asupra zilelor lui Dumnezeu. Ca niste pete intunecate! Si tatal dumneavoastra tinea martea, spuneti, ca pe o zi nenorocoasa, iar dumneavoastra…

- Sfantul Proroc Ilie Tesviteanul este sarbatorit pe data de 20 iulie. Sfantul Ilie a fost fiul lui Sovac, un preot al Legii Vechi, care locuia in cetatea Tesve, din Galaad (Israel). De la numele acestei cetati, avem si numele prorocului de Tesviteanul. Se bucura de o cinstire deosebita din partea Bisericii,…

- Este al patrulea an de cand, in a treia Duminica dupa Rusalii, se savarșește la Memorialul Gherla pomenirea Noilor Mucenici si Marturisitori Romani care au patimit in temnitele comuniste. O slujb va fi inchinata la Memorialul Gherla celor savarșiți intru Hristos in vremurile prigoanei, pentru a aduce…