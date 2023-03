Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorile zilei:OrtodoxeSf. Mc. Codrat, Ciprian, Dionisie si cei impreuna cu eiGreco-catoliceSf. m. Cuadrat, Ciprian si DionisieRomano-catoliceSf. Simpliciu, pp.Sfintii Mucenici Codrat, Ciprian, Dionisie si cei impreuna cu ei sunt pomeniti in calendarul crestin ortodox in ziua de 10 martie.Sfantul…

- Romanul este o poveste despre jocurile si focurile pasiunii traite cu infiorarea tineretii ce cucereste prin sinceritate, vitalitate si prin melancolica privire retrospectiva asupra unei lumi pierdute. Intr-o zi de vara, tinarul Elio asista la sosirea unui nou rezident la vila italiana a parintilor…

- Sarbatorile zilei:OrtodoxeSf. Cuv. Isidor Pelusiotul; Sf. Sfintit Mc. AvramieGreco-catoliceSf. cuv. Isidor PelusiotulRomano-catoliceSf. Gilbert, pr.Sfantul Cuvios Isidor Pelusiotul este pomenit in calendarul crestin ortodox in ziua de 4 februarie.S-a nascut in Alexandria, in timpul imparatului Teodosie…

- OrtodoxeSf. Ier. Atanasie si Chiril, arhiepiscopii AlexandrieiGreco-catoliceSf. aep. Atanasie si Chiril ai AlexandrieiRomano-catoliceSf. Prisca, m.Sfintii Atanasie si Chiril, arhiepiscopi ai Alexandriei, sunt sarbatoriti in calendarul crestin ortodox la 18 ianuarie.Sfantul Atanasie era din Alexandria,…

- OrtodoxeCinstirea lantului Sf. Ap. Petru; Sf. Mc. Danact citetulGreco-catoliceCinstirea lantului Sf. Apostol PetruRomano-catoliceSf. Marcel I, pp.In ziua de 16 ianuarie este cinstit de catre Biserica lantul Sfantului Apostol Petru si este pomenita minunea eliberarii sale din temnita.Pescar din localitatea…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Botezul Domnului (Boboteaza – Dumnezeiasca Aratare) Domnul nostru Iisus Hristos, dupa intoarcerea Sa din Egipt, vietuia in Galileea, in cetatea Sa, Nazaret, unde crescuse, tainuindu-si inaintea oamenilor puterea si intelepciunea dumnezeirii Sale, pana la varsta de treizeci de…

- Peste 500.000 de romani isi sarbatoresc, marti, onomastica, de sarbatorea Sfantului Stefan. Potrivit Directiei Generale pentru Evidenta Persoanelor, este vorba despre 359.675 de barbati si 148.924 de femei.Dintre barbati, cel mai intalnit prenume este Stefan - 307.196 persoane, iar la femei Stefania…

- Ce semnifica, de fapt, ziua de 25 decembrie. De ce sarbatorim Craciunul in aceasta zi. In fiecare an, pe 25 decembrie sarbatorim Craciunul. Ce semnificație are, de fapt, aceasta zi? Este incarcata cu mari tradiții și obiceiuri. Ce semnifica, de fapt, ziua de 25 decembrie. De ce sarbatorim Craciunul…