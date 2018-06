Sarantis, care detine brandul de cosmetice Elmiplant, a revenit pe plus dupa ce in 2016 profitul era in scadere

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul mediu al pensionarilor din Romania a fost de 5,223 milioane in primul trimestru, in scadere cu 6.000 fata de trimestrul precedent, in timp ce pensia medie a scazut cu 0,9%, la 1.122 de lei, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS), scrie News.ro.Citeste…

- Piata de media din Romania a inregistrat o crestere de 13%, anul trecut, pana la valoarea de 412 milioane de euro, potrivit noului raport Media Fact Book, realizat de agentia Initiative, scrie news.ro.Aceasta este cea mai mare crestere de dupa criza, care aduce piata de media locala mai aproape…

- Compania americana General Electric (GE) a confirmat, luni, ca divizia sa de transport, care produce motoare pentru trenuri, va fuziona cu Wabtec, intr-o tranzactie evaluata la 11,1 miliarde de dolari, scrie presa economica internaționala. GE şi acţionarii săi vor deţine 50,1% din…

- Central European Media Enterprises (CME), compania mama a Pro TV, a inregistrat in primul trimestru venituri de 45,9 milioane de dolari in Romania, in crestere cu 18%, de la 38,9 milioane de dolari in urma cu un an, in timp ce profitul operational a avansat 30,7%, rezultate care au avut o contributie…

- Romania a importat, in primele doua luni din 2018, o cantitate de titei de 1,453 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 242.500 tep (20%) mai mare fata de cea importata in perioada similara din 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES . Productia…

- Grupul farmaceutic francez Sanofi a anuntat marti ca a intrat in negocieri exclusive cu fondul american de private equity Advent International pentru a-i vinde divizia sa europeana de medicamente generice, Zentiva, prezenta si pe piata din Romania. Valoarea tranzacției este de 1,9 miliarde euro,…

- Florin Herbai, antreprenorul din spatele producatorului de lactate Simultan a fondat compania in 1996 ”cu 300 de litri de lapte”. Astazi, Simultan este cel mai mare procesator de lapte cu capital romanesc. Fabrica de la Orțișoara, județul Timiș, a fost ridicata de compania Simultan avand 150 de angajați…

- Strainii au investit cu 77 de milioane de euro mai puțin in Romania, in luna ianuarie a lui 2018, fața de aceeași perioada a anului trecut, potrivit informațiilor provenite de la banca centrala. „Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 310 milioane euro (comparativ cu 387 milioane…