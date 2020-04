Este un fel de mancare delicios, adorat de intreaga familie și foarte, foarte ușor de preparat. Saramura olteneasca de pui, dupa rețeta celebrului și indragitul bucatar Horia Varlan, este atat de gustoasa incat va veți dori sa o gatiți in fiecare zi. Daca nu ne credeți, va invitam sa o incercați personal. Noi am ales varianta pentru casa și am fript puiul intr-o tigaie grill, pe aragaz. Dar daca aveți acces la un gratar, in curte, puteți profita din plin de el pentru prajrea carnii. Saramura olteneasca de pui – rețeta lui Horia Varlan Ingrediente: Un pui mare O capațana de usturoi O lingura ulei…