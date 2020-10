Stiri pe aceeasi tema

- In 2019 caștigul mediu brut lunar din invațamant a fost 5.713 lei, iar net 3.396 lei. In acest domeniu erau inregistrați 360.600 de angajați la 31.12.2019, din care 20.271 in instituții private de invațamant. Salariile din acest raport statistc sunt calculate pentru toți angajații din acest domeniu,…

- Banca Mondiala: Statele emergente din Europa si Asia Centrala se confrunta cu cea mai severa recesiune de la criza din 2008. Saracia de adancește Statele cu economii emergente si aflate in curs de dezvoltare din Europa si Asia Centrala s-ar putea confrunta cu o scadere economica cu pana la 4,4% pana…

- Liga 1 este pe locul 35 pe continent din 49 de campionate și pe 48 din 80 in lume potrivit studiului CIES Football Observatory asupra procentajului minutelor jucate de tineri in ultimele 5 sezoane. Nu stam deloc bine la capitolul creditului acordat tinerilor fotbaliști in Liga 1. Nici in Europa, nici…

- Executivul Uniunii Europene va prezenta in aceasta saptamana un plan ambițios de reducere a emisiilor, care va afecta toate sferele economiei, va aduce modificari ale stilului de viața și standarde mai stricte pentru industrii, scrie Bloomberg. Noul obiectiv climatic pentru 2030 va obliga producatorii…

- "Este un efort pe care il facem cu totii, si in Parlamentul European si in Comisie, de a intra intr-un dialog cu statele membre pentru a discuta cat mai devreme, fiind un proiect nou planul de rezilienta, cum arata aceste planuri, pentru ca de succesul absorbtiei acestor fonduri depinde succesul…

- Citu: ”O motiune de cenzura se vede pe pietele financiare. Investitorii straini se intreaba ce se intampla cu datoria daca un guvern pica. Vor urma evaluari ale agentiilor de rating” O motiune de cenzura se vede pe pietele financiare, iar investitorii straini se intreaba ce se intampla cu…

- Comisia Europeana a lansat miercuri o noua versiune a SELFIE, un instrument care ajuta scolile sa valorifice tehnologiile digitale pentru predare si invatare, informeaza un comunicat al Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. In contextul in care scolile incep sa se redeschida in…

- Criza de coronavirus face ca metalele pretioase precum aurul, argintul, platina si paladiul sa creasca in valoare foarte mult. Specialistii financiari consultati de Ziare.com sustin ca acest trend va mai dura si nu poate fi intrerupt decat de aparitia vaccinului anti-COVID-19. "Doi…