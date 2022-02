Săraca bogată din Manasia O țaranca din Ialomița crede ca la ea in ograda e ingropata comoara Marulei, fiica nelegitima a lui Mihai Viteazul. Branza cu diamante Am cunoscut-o in piața din orașul Sinaia, unde indemna lumea sa-i cumpere branza așezata in fața ei, pe tejghea: “Branza buna, branza de țara, branza curata și ieftina. Poftiți de gustați!”. Dar turiștii nu se prea inghesuiau la branza Mariei Crișan. Preferau strugurii, fructele exotice, vinul fiert, ceaiul fierbinte, micii și pastrama, aproape orice altceva, numai branza gureșei vanzatoare, nu. M-am apropiat și-am cerut o bucata de telemea. Iar femeia a inceput… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

