- Au fost facute publice imagini cu locul in care Sara Melinda Moiș și Laurențiu Rus au stat timp de 6 zile, cand a fost data disparuta și cautata de polițiști. Este vorba despre o casa parasita, fara mobila și condiții de trai. Tot ce aveau era o saltea intinsa pe jos. Iata cum arata interiorul.

- Cazul fetei disparute din Sighet continua cu dezvaluiri ingrozitoare. Vecinii barbatului la care a locuit, timp de șase zile, au facut dezvaluiri cutremuratoare. Aceștia il cunosc foarte bine pe Laurențiu Rus și au vazut cand a adus sute de fete in casa lui. Mai mult, ar fi consumat droguri și ar fi…

- Informații de-a dreptul șocante despre cazul fetei disparute și gasite in casa unui barbat din Sighet. Sara Melinda Moiș a fost violata de barbatul de 34 de ani la care locuia. Primele rezultate ale analizelor medicale, efectuate imediat dupa ce a fost gasita, au fost facute publice. Iata alte detalii…

- A fost confirmat faptul ca Sara Melinda Moiș a fost gasita in casa unui barbat, in Sighet. Fata a disparut de acasa in urma cu 7 zile, iar cel care a ținut-o la el acasa a fost Laurențiu Rus, un barbat de 34 de ani care locuiește in același oraș. Acesta este audiat de poliție in aceste momente.

- Informații de ultima ora in cazul fetei disparute din Sighet! Sara Melinda Moiș ar fi fost gasita, de fapt, in casa unui barbat de 34 de ani! Inițial, s-a aflat ca fata ar fi fost descoperita de polițiști intr-o casa parasita, iar acum noile informații au rasturnat intreaga situație! Polițiștii il audiaza…

- Minora de 13 ani, din județul Maramureș, disparuta de o saptamana, a fost gasita intr-un imobil din Sighetu Marmatiei. Fata era cautata de saptamana trecuta dupa ce a plecat de acasa si nu a mai revenit. Parinții fetei au oferit și o recompensa de 10.000 de lei pentru gasirea ei. Politistii fac cercetari…

- Fiica celor doi soți, care au murit in urma exploziilor ce au avut loc ieri seara la stația de GPL din Crevedia, a transmis un mesaj pe rețelele sociale.„Parinți mei! Ați vrut sa plecați amandoi prea de vreme. Ne-ați lasat singuri", a scris ea pe Facebook .Fratele acesteia a povestit ultimele momente…

- „Mama era acasa, a sunat-o pe sora mea și i-a spus ca plutește gaz toata curtea, așa ca apa. Sora mea i-a spus sa se duca in casa, nu a mai apucat sa ajunga pana la ușa ca atunci a avut loc explozia. A ars in proporție de 96%. S-a ridicat de jos de unde a aruncat-o și a venit sigura pe picioarele ei…