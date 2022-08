Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au ajuns la spital in urma unui accident grav care a avut loc in aceasta dimineața in Plopeni, orașul Salcea. Potrivit ISU Suceava, in urma accidentului au rezultat doua persoane ranite, dintre care, una a ramas incarcerata. Ambele persoane erau conștiente și cooperante. La fața locului…

- Un carambol in care au fost implicate patru autovehicule implicate s-a produs astazi dupap amiaza pe raza localitații Scheia in zona denumita Zidul Morții, informeaza ISU Suceava. Nu sunt persoane incarcerate. Intervin pompierii militari ai Detașamentului Suceava cu o autospeciala pentru descarcerare…

- Un grav accident rutier a avut loc joi dimineața pe A1, la kilometrul17, in sensul spre București, in care a fost implicat mai multe vehicule. Unul dintre șoferi a decedat, a transmis ISUBIF . Traficul este oprit pe A1 din cauza unui accident in care au fost implicate sapte mașini. O persoana a decedat…

- Un accident in care au fost implicate mai multe autovehicule s-a produs, joi dimineata, pe A1, pe sensul spre Bucuresti. Un barbat a murit, iar o alta persoana este in stare grava. In total, au fost implicati 12 oameni. Traficul este oprit.

- Doua autoturisme s-au ciocnit astazi pe raza localitații Paltinoasa, informeaza ISU Suceava. Doua persoane sunt monitorizate de catre echipajele medicale trimise la fața locului. Intervin pompierii militari ai Garzii de Intervenție Gura Humorului cu modulul SMURD (autospeciala pentru descarcerare și…

- Doua autoturisme s-au ciocnit pe raza localitații Marginea, informeaza ISU Suceava. Intervin pompierii militari ai Detașamentului Radauți cu modulul SMURD (autospeciala pentru descarcerare și ambulanța SMURD B2) cu sprijinul unui echipaj SAJ. In urma accidentului, o persoana cu atac de panica a fost…

- Doua autovehicule au fost implicate intr-un grav accident rutier pe DN2E in apropiere de localitatea Radașeni, informeaza ISU Suceava. In urma evenimentului doua victime (un barbat și o femeie) sunt transportate la spital. Intervin pompierii militari ai Detașamentului Falticeni cu modulul SMURD (autospeciala…

- Accident rutier grav pe raza localitații Ipotești. Doua autoturisme s-au ciocnit violent rezultand trei victime dintre care doua sunt incarcerate, informeaza ISU Suceava. Intervin pompierii militari ai Detașamentului Suceava cu modulul SMURD (autospeciala pentru descarcerare și ambulanța SMURD B2) cu…