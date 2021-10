Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost impuscate mortal si 20 au fost ranite, la Beirut, in timpul unei manifestatii a sustinatorilor miscarilor siite Hezbollah si Amal, informeaza joi AFP, care citeaza surse medicale. Violentele au izbucnit la limita dintre cartierele crestin si musulman siit ale capitalei libaneze.…

- Un individ inarmat cu un arc si sageti a ucis mai multe persoane si a ranit alte cateva miercuri la Kongsberg, in sud-estul Norvegiei, a anuntat politia norvegiana care a arestat un suspect, transmit AFP si Reuters. "Din pacate, putem confirma ca exista mai multi raniti si, tot din pacate,…

- Zeci de persoane au fost ranite, miercuri dupa-amiaza, in urma confruntarilor intre etnici sarbi si serviciile de securitate produse in nordul Kosovo, afirma surse citate de agentia Reuters. Violentele au avut loc in Kosovska Mitrovita, in cursul unei operatiuni a Politiei kosovare impotriva…

- Elvetia ofera cupoane-cadou celor care-i conving si pe altii sa se vaccineze impotriva COVID-19, a anunțat guvernul. Fiecare persoana nou vaccinata va fi rugata sa numeasca persoana care i-a convins sa se vaccineze, a precizat guvernul, acea persoana urmand sa primeasca un bon valoric de 50 de franci…

- Protestatari care fluturau steagul național au ieșit joi pe strazile din mai multe orașe afgane, semn ca opoziția populației fața de talibani s-a raspandit. Un martor a spus ca mai multe persoane au fost ucise cand militanții au tras asupra unei mulțimi din Asadabad, in estul țarii, relateaza Reuters…

- Coasta de Fildes a inceput luni vaccinarea impotriva Ebola a personalului medical si a altor persoane in capitala comerciala Abidjan, dupa un caz al acestui virus mortal confirmat in weekend, primul in ultimii 25 de ani, transmite Reuters, potricvit Agerpres O tanara in virsta de 18 ani a…

- O explozie puternica, urmata de focuri sporadice de arma, a avut loc marti in capitala afgana Kabul, in apropiere de ”zona verde” puternic fortificata a orasului, unde se afla cladiri guvernamentale si ambasade straine, evenimentul fiind soldat cu cel putin trei morti si sapte raniti, au declarat…

