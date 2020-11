Șapte persoane au murit în Rusia după ce au băut dezinfectant pentru mâini Șapte persoane ramase fara bautura la o petrecere au murit în Rusia dupa ce au baut dezinfectant pentru mâini, relateaza Mediafax.

The Sun scrie ca noua persoane au ramas fara bautura la o petrecere organizata în Tomtor, în estul Rusiei.

Petrecareții au baut dezinfectant pentru mâini, iar șapte dintre ei au murit și doi sunt în coma.

Primele trei victime au fost o femeie de 41 de ani și doi barbați în vârsta de 27 și 59 de ani. Alți trei barbați au murit vineri, iar altul sâmbata.

&"Se crede ca toate persoanele au baut un dezinfectant… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

