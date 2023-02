Stiri pe aceeasi tema

- Un microbuz și un TIR au fost implicate intr-un accident rutier pe DN2 - E85, in comuna Cleja din județul Bacau.„Astazi, in jurul orei 13.25, un microbuz care efectua cursa regulata pe direcția Bacau-Sascut, condus de un barbat de 44 de ani, a acroșat un ansamblu de vehicule format din cap tractor și…

- Barbatul de 38 de ani a gonit cu mașina in mare viteza pentru a scapa de oamenii legii și a lovit șapte mașini dintre care doua care se aflau in trafic.In urma impactului, o șoferița a fost ranita și a ajuns la spital. Șoferul fugar a fost reținut și oamenii legii au deschis un dosar penal pe numele…

- In aceasta dimineața, polițiștii rutieri din Sangeorz-Bai au intervenit la un accident rutier, soldat cu ranirea a patru persoane. Din primele verificari efectuate, un barbat de 40 de ani din Maieru, in timp ce conducea un autoturism pe Drumul Comunal Dealul Poieni care face legatura intre localitațile…

- Un autocar in care se aflau 52 de romani, adulti si copii, s-a rasturnat, luni, pe autostrada A13 din Padova (Italia). Nu s-au inregistrat victime, dar mai multe persoane au fost transportate la spital. Autocarul plecase din Roma spre Romania. 22 de persoane au fost transportate la spital, dintre care…

- Un accident rutier a avut loc pe DN6 Caransebes-Lugoj intre doua autotrenuri si o masina. In urma incidentului trei persoane au fost ranite, iar soferul autoturismului a suferit rani grave, fiind efectuate manevre de resuscitare, la ora transmiterii acestei stiri. IPJ Timis a anuntat si ca va interveni…

- Un sofer aflat in stare de ebrietate a ajuns luni, 19 decembrie, la spital, dupa ce masina pe care o conducea a fost lovita de trenul IR 1830 Galati – Cluj-Napoca, in localitatea Ciurea, relateaza Agerpres , care preia informații oferite de IPJ și ISU Iași. Accidentul a avut loc in jurul orei 11.00.…

- „La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Garzii de Intervenție Colibași, cu o autospeciala de stingere, dotata cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și o ambulanța SAJ.Conducatorul auto, un barbat in varsta de 38 și pasagerii, o femeie de 37 de ani și doi copii, conștienți, au fost preluați…

- Doua persoane au ajuns la spital, in urma unui accident rutier, petrecut in aceasta dupa-amiaza, pe drumul județean ce leaga orașul Calan de Hunedoara, in apropiere de localitatea Hașdad. Un șofer, in varsta de 65 de ani, a intrat intr-un cap de pod rasturnandu-se. In mașina se mai afla o persoana…