Şapte persoane au ajuns la spital, în urma a două accidente rutiere produse la Breaza şi Cornu Doua accidente grave au avut loc ieri, in jurul pranzului, pe DN 1, in zona localitatilor Breaza si Cornu. La Breaza, potrivit reprezentantilor ISU Prahova, au fost implicate doua autoturisme in care se aflau sase persoane, trei dintre acestea primind ingrijiri medicale la fata locului, iar una fiind ulterior transportata la spital. Conform unui comunicat al IPJ Prahova, „in evenimentul rutier au fost implicate o masina condusa de o femeie in varsta de 43 de ani si o alta la volanul carei se afla un barbat de 55 de ani. La spital a fost transportata o femeie de 48 de ani, pasagera in autoturismul… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

