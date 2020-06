Stiri pe aceeasi tema

- Doi pietoni au fost grav raniți in Dambovița, dupa ce au fost acroșați de remorca unui camion și proiectați intr-un șanț. In accident a mai fost implicata și o mașina și s-a soldat cu alți trei raniți, anunța MEDIAFAX.Accidentul s-a produs pe DN-72, in localitatea Darmanești. Pompierii au…

- Procurorii si politistii de combatere a criminalitatii organizate din Dambovita au efectuat, joi, sapte perchezitii la persoane suspectate ca vindeau droguri catre elevi din Targoviste si Bucuresti. Conform unui comunicat al DIICOT transmis AGERPRES, descinderile au fost efectuate in Bucuresti, sapte…

- Procurorii si politistii de combatere a criminalitatii organizate din Dambovita au efectuat, joi, sapte perchezitii la persoane din Capitala, suspectate ca vindeau droguri catre elevi din Targoviste si Bucuresti, relateaza Agerpres.”In cauza s-a stabilit faptul ca, pe raza municipiului Targoviste, mai…

- Politistii din Bucuresti au facut, marti, sapte perchezitii domiciliare in Capitala si in judetul Galati la persoane banuite ca in luna mai a.c. ar fi patruns intr-un depozit de unde ar fi sustras 1.400.000 de tigarete, in valoare de peste 1,2 milioane de lei.

- Polițiștii din București și au percheziționat, astazi șapte domicilii la persoane din Capitala și din Galați, banuite ca in luna mai au patruns intr-un depozit din Sectorul 2, de unde au furat 140 de...

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Bucuresti si Calarasi, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. B.T. Calarasi, au efectuat 5 perchezitii la domiciliile unor persoane banuite de operatiuni cu droguri. La data de 5 iunie a.c., politistii specializati in combaterea criminalitatii…

- 10 persoane reținute de polițiștii din Calarași in urma a 12 percheziții domiciliare la locuințele unor persoane banuite de proxenetism. La data de 03 iunie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Calarași, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Calarași, au efectuat…

- Cele mai multe cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus s-au inregistrat pana in prezent in judetul Suceava - 1.924 si in Bucuresti - 942. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, pe teritoriul Romaniei sunt in total acum 8.067 de persoane infectate cu noul...