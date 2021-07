Șapte note de 10 în Maramureș la examenul național de definitivare în învățământ Procentul de promovare din sesiunea 2021 (medii mai mari sau egale cu 8), inregistrat in urma desfașurarii probei scrise din cadrul examenului național pentru definitivare in invațamantul preuniversitar, este 76,10 %, in creștere cu 10,50 %, comparativ cu anul trecut (65,60 %). Rezultatele obținute de candidați au fost publicate astazi, 21 iulie, ora 10:00, de catre Ministerul Educației, pe site-ul dedicat . In Maramureș au fost declarați promovați, inainte de inregistrarea și soluționarea eventualelor contestații, 140 de candidați cu medii intre 8 și 10. Precizam ca pentru a fi declarat promovat,… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

