Şapte militari ucişi în urma unui atac cu rachete asupra aeroportului din Bagdad Cinci membrii apartinând unor gurupari paramilitare irakiene și doi &"invitați&" au fost uciși într-un atac aerian asupra aeroportului internațional din Bagdad, au informat vineri surse ale politiei, potrivit Reuters, citat de Mediafax.



Forțele Populare de Mobilizare siite (PMF) au anuntat într-o postare pe Facebook ca directorul sau de relații publice a fost ucis în ceea ce a descris drept &"bombardament laș al SUA&".



Mai multe rachete au aterizat lânga terminalul de marfa aerian, incendiind doua vehicule și ranind mai multe persoane, a precizat Security…

Sursa articol: hotnews.ro

