- Șapte copii cu varste intre 13 și 15 ani s-au ratacit, miercuri, in zona Piatra Virgina, Usturoiu, din județul Maramureș, aceștia fiind gasiți de salvamontiști.Reprezentanții Salvamont Maramureș au transmis ca au intervenit in zona Piatra Virgina, Usturoiu, unde un grup de șapte copii cu varste…

- Motociclist aflat in padure accidentat in urma unei coliziuni cu un copac rasturnat. Unul dintre colegii motociclistului a anuntat prin 112 accidentul. In acest moment se deplaseaza de urgenta echipa de prim raspuns a SPJ Salvamont Maramureș iar din baza a pornit si echipa de suport avand in vedere…

- Primul caz petrecut in Baia Mare in zona Autogara, o femeie fiind lovita de o masina pe trecerea de pietoni. Unul dintre salvamontisti fiind in zona a vazut accidentul, a oprit si a asigurat zona acordand primul ajutor femeii ranite pana la sosirea echipajelor de Politie si SMURD si pana la preluarea…

- Salvamontistii prahoveni au intervenit, ieria, pe Platoul Bucegi pentru recuperarea a doua grupuri de turisti care s-au ratacit din cauza vremii nefavorabile. Potrivit informatiilor postate pe pagina de Facebook a Salvamont Prahova, unii dintre turisti au suferit hipotermii usoare, nefiind echipati…

- O persoana plecata dupa ciuperci nu a mai fost vazut de ieri de la ora 15.30. Persoana are antecedente medicale, nu are telefon iar disparitia a fost semnalata in zona satului Boiereni, dealul Lighetului, Rohia – Tg Lapus. La fata locului s-au deplasat 2 echipe de 10 salvatori montani. Acolo salvatorii…

- 15 persoane, atat adulți cat și copii, s-au ratacit, luni seara, in zona impadurita a stațiunii Moneasa. Aceștia au sunat in jurul orei 23:00 la numarul de urgența 112 , solicitand ajutor, precizand totodata ca unul dintre copii acuza dureri la nivelul abdomenului.

- Apelul venit prin 112 a informat ca in zona Ulmoasa, Baița, Maramures un barbat aflat la cules de ciuperci a alunecat suferind un traumatism la nivelul membrului inferior, in acest moment fiind in imposibilitatea de a mai putea sa se deplaseze. Echipajul SPJ SALVAMONT MARAMURES a pornit de urgenta spre…