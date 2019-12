Stiri pe aceeasi tema

- Sapte barbati din India, cu documente false, au fost depistati astazi la Vama Curtici in trenul care circula pe ruta Bucuresti Nord - Budapesta (Ungaria), potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera.La controlul vameșilor, aceștia au prezentat carti de identitate cu insemnele autoritatilor romane,…

- Sapte barbati din India cu documente false au fost depistati de politistii de frontiera, sambata, la Punctul de Trecere a Frontierei Curtici, intr-un tren international care circula pe ruta Bucuresti Nord - Budapesta, scrie Agerpres. "Cu ocazia controlului specific, politistii de frontiera au constatat…

- Sapte barbati din India cu documente false au fost depistati de politistii de frontiera, sambata, la Punctul de Trecere a Frontierei Curtici, intr-un tren international care circula pe ruta Bucuresti Nord - Budapesta. "Cu ocazia controlului specific, politistii de frontiera au constatat…

- Un migrant din Maroc a fost prins de autoritatile romane de la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Curtici incercand sa treaca ilegal granita in Ungaria, ascuns pe platforma unui vagon. In noaptea de joi spre vineri, autoritatile au verificat, in PTF Curtici, pe sensul de iesire din…

- Problemele privind aglomeratia de la frontiera cu Ungaria, in cazul traficului greu, se mentin si marti, cand coloana de automarfare este de 14 kilometri pe autostrada, inainte de Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, unde se asteapta cel putin zece ore pentru controlul documentelor. Aplicatia…

- Politistii de frontiera de la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac I - Nagylak au descoperit 20 de cetateni din Iran, Afganistan, Irak, Somalia si India, care incercau sa iasa ilegal din tara ascunsi in interiorul unei autoutilitare incarcate cu paleti, anunta AGERPRES. Potrivit unui comunicat…

- Patru calauze ucrainene și șapte cetațeni din Bangladesh, Vietnam si Sri Lanka au fost prinși de polițiștii de la Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației in timp ce incercau sa treaca ilegal granița cu Ungaria, potrivit Mediadax.Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera, polițiștii…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Curtici au depistat, ascunsi intr-un tren de marfa, doi cetateni din Tunisia care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Curtici, in urma controlului efectuat…