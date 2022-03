Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a exclus sapte banci ruse - VTB, Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Rossiya Bank, Sovcombank si VEB - din sistemul financiar interntaional SWIFT, insa cruta doua banc care au legaturi cu vanzarea de hidrocarburi, potrivit Jurnalului Oficial al UE, relateaza AFP. Fii…

- Uniunea Europeana a prezentat, miercuri, lista bancilor ruse care vor fi vizate de restrictii in sistemul international de tranzactii "Swift", insa doua banci principale nu sunt afectate de sanctiuni, astfel incat tarile europene sa efectueze in continuare platile pentru gaze si petrol. In Jurnalul…

- Toata lumea se intreaba daca Putin se va opri la Ucraina. Daca ne uitam la mesajele adepților sai din online, unele cu mare probabilitate coordonate de la Kremlin, ne dam seama ca, in discurs și idei, el a trecut deja și alte granițe. Dupa acțiunea armata de joi dimineața, reacția de respingere din…

- Președintele Klaus Iohannis a condamnat „in numele Romaniei” atacul armat declanșat de Rusia impotriva Ucrainei și anunța o reacție puternica a comunitații internaționale, cu costuri mari pentru Moscova. „Condamn cu putere, in numele Romaniei, agresiunea militara a Rusiei impotriva Ucrainei, o noua…

- Washingtonul si alte capitale occidentale au avertizat Moscova cu privire la repercusiuni economice puternice in cazul in care Rusia ar invada Ucraina, iar una dintre ideile lansate este excluderea Rusiei din sistemul SWIFT, crucial pentru fluxurile monetare globale. Rusia a respins sugestiile ca ar…