In memoriam Dinu Ghezzo, compozitorul originar din Tuzla

Dinu Ghezzo a venit pe lume in anul 1941, pe 2 iulie. Este originar din Tuzla, judetul Constanta In 1969, a emigrat in Statele Unite ale Americii, iar peste patru ani devenea doctor in compozitie la UCLA University of California, Los Angeles, S.U.A Dinu Ghezzo a venit pe lume in anul 1941,… [citeste mai departe]