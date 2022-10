Saptamana incepe cu muzica noua. Top 8 piese pentru un road trip de neuitat Saptamana incepe cu multa energie pozitiva prin intermediul a șapte piese fresh, venite de peste mari și țari, direct din portofoliul artiștilor Kontor. Cu o vitalitate specifica, dar și cu o capacitate innascuta de a spune povești, artiștii din aceasta saptamana ne duc pe drumuri pe care n-am mai fost. TROYMER lanseaza „Pretty”, o piesa plina de emoție, care transmite stari puternice prin fiecare vers, in timp ce reușește, prin fiecare vibrație, sa te invite la dans. „High On Life” este o piesa care a reușit deja sa capteze atenția publicului, in varianta ei originala, așa ca un remix este mai… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De luni pana vineri, in direct pe PRO TV, Catalin Maruța are alaturi de el unele dintre cele mai cunoscute vedete din showbiz. In aceasta dupa amiaza, Andra, iubita artista și jurata a emisiunii Romanii au talent și Smiley, antrenorul de la Vocea Romaniei și prezentatorul Romanii au talent, au venit…

- Saptamana incepe cu noi piese care sunt gata sa intre in playlisturile noastre, pentru un strop de noutate și un gram de energie care sa paveze drumul pe care mergem. Astfel, artiștii Kontor lanseaza din nou piese care transmit energie, povești și care ne permit sa punem pauza la tot ce inseamna responsabilitați,…

- GUCCI HOV revine cu o noua piesa alaturi de ASPROIU. Piesa se numește TOKYO și imbina influente trap și r&b. Interviu GUCCI HOV Ce te-a facut sa vrei sa te apuci de muzica? GUCCI HOV: Am fost la un prieten acasa ce avea un studio mi-a placut ideea si am vrut sa incerc sa cant. Am facut o piesa ce…

- Așa cum ne-au obținuit deja, artiștii Kontor ne imbogațesc playlistul și in acest final de saptamana. Piese pline de sensibilitate și energie, cu un vibe fresh, reușesc sa ne aduca optimismul de care avem nevoie acum, cand o noua saptamana a ajuns la final și urmeaza doua zile pline de distracție. Dupa…

- Loredana Groza și Mahony, iubitul Nataliei Mateuț, au lucrat impreuna pentru remixul celebrei melodii „Buna seara, iubite”. Cei doi artiști vor imparți aceeași scena in acest weekend. Loredana și Mahony vin in atenția fanilor cu o colaborare inedita. Cei doi artiști vor urca impreuna pe scena festivalului…

- In cadrul unui podcast artistul a povestit care fost de fapt adevarata poveste din spatele megahit-ului „Oficial imi merge bine”. Artistul a dezvaluit ca, deși la vremea aceea avea succes la public, clipuri la TV și piese ce dominau topurile, adeseori nu avea bani nici macar pentru strictul necesar!…

- Solista timișoreanca Ana Kui a lansat un videoclip pentru piesa „Lumi paralele”, care a aparut pe albumul de debut al artistei, care a fost lansat anul trecut cu un concert desfașurat in prima zi a lunii iulie. „Piesa «Lumi paralele» face parte din albumul meu lansat anul trecut, «Ganduri țesute». Muzica…

- Cu zile din ce in ce mai calduroase, mintea ne zboara frecvent la vacanța, la briza marii și la nopțile tarzii alaturi de prieteni. Pentru a avea ritm in toate aceste momente sau poate doar pentru a ne transporta, mental, in locurile la care visam, artiștii Kontor lanseaza piese care sparg rutina. Jerome,…